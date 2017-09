Blackview S8: ecco il nuovo smartphone dell'azienda cinese senza fronzoli ma tanta sostanza

Il 2017 è senza dubbio l'anno degli smartphone con display completamente borderless ossia con cornici ridotte al massimo che permettono di ampliare la visione dei contenuti multimediali grazie ad una maggiore superficie di utilizzo e soprattutto grazie ad un form factor più allungato del solito e capace quindi di migliorare anche la visibilità dei contenuti stessi. In tutto questo anche Blackview vuole dire la sua e con il suo nuovo Blackview S8 sembra pronta a realizzare il primo smartphone con display borderless.

Uno smartphone che a detta dell'azienda si può dichiarare senza fronzoli ma solo sostanza. Non solo perché il device che verrà annunciato prossimamente possederà ben 4 fotocamere capaci di realizzare contenuti multimediali di altissimo livello. Per quanto riguarda appunto il display le informazioni parlano di un pannello HD da 5.7 pollici senza alcun bordo e con un aspect ratio pari a 18:9 in un corpo esile, sottile e fortemente compatto che dunque permetterà agli utenti di ottenere un'ottima ergonomia.

Purtroppo non conosciamo altre specifiche tecniche o informazioni in merito al design che lo smartphone possederà ma Blackview ha fatto sapere che il nuovo S8 sarà un device decisamente bello da vedere e soprattutto con un comparto hardware importante per il prezzo al quale sarà venduto. Se volete seguire le novità sul nuovo Blackview S8 vi basterà andare alla pagina di Faceboook del produttore che nei prossimi giorni pubblicherà altre informazioni sullo smartphone in arrivo.