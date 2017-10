Blackview S8 e altri nuovi prodotti arriveranno alla HK Mobile Electronics 2017

Dal 18 al 21 ottobre 2017 si terrà la HK Mobile Electronics, fiera a cui parteciperà fra i tanti anche Blackview. La società porterà capisaldi del suo portafoglio di prodotti, come Blackview BV6000, BV7000 Pro e BV4000, lancerà Blackview S8 ed anche il nuovo P6.

Blackview S8 è uno smartphone caratterizzato da cornici ridotte e dalla presenza di ben quattro fotocamere. Verrà venduto nei colori nero, oro e blu, e adotterà un display da 5,7 pollici a risoluzione 1440x720, quindi con un rapporto prospettico di 18:9. Lato hardware utilizzerà un processore MediaTek MT6750T, 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno. Le due fotocamere saranno entrambe da 13+0.3 MP con sensori Sony e obiettivi f/2.0, la batteria invece da 3.180 mAh.

Lo smartphone sarà in pre-order fino al 15 ottobre al prezzo di 149,99 dollari, quindi con uno sconto di 30 dollari rispetto al prezzo originale. Puoi comprare Blackview S8 a questo indirizzo. I più fortunati possono invece partecipare ad un'iniziativa organizzata dal produttore (a questa pagina) e vincere un Blackview S8 in forma gratuita. Lo smartphone, inoltre, verrà aggiornato ad Android 8.1 Oreo entro la fine di quest'anno secondo le promesse fatte recentemente dalla società.

S8 non sarà l'unica novità della fiera. La compagnia lancerà anche Blackview P6, caratterizzato dall una batteria da ben 6.180 mAh all'interno di un corpo metallico di dimensioni compatte. L'ultimo prodotto portato alla fiera sarà il BV9000 Pro, che intende essere il primo dispositivo rugged con display 18:9 come ormai esige la moda del momento. Utilizzerà un vetro Gorilla Glass, doppia fotocamera sul retro e vanterà la certificazione IP-68 per la resistenza a liquidi e polvere.