Blackview presenterà i suoi nuovi smartphone il prossimo 5 giugno a Praga. Ecco tutti i dettagli

Il mercato degli smartphone cinesi continua la sua incredibile espansione nei confronti del mercato globale mobile. Prodotti sempre più apprezzati dagli utenti sia per quanto concerne le specifiche tecniche di ultima generazione ma anche e soprattutto per assemblaggi e materiali sempre meno "cheap" e più "premium". Blackview si inserisce a pieni voti in questa categoria con prodotti dal prezzo spesso irrisorio ma con una qualità buona proprio in rapporto al costo da pagare per acquistarlo. L'azienda cinese, nata nel 2013 per mano dell'imprenditore Xu Ming, il quale da sempre ha dichiarato apertamente come la tecnologia di qualità e dunque tutto quello che ne deriva non debba per forza costare una fortuna. Da qui ha cercato nel tempo di realizzare prodotti che fondessero qualità ed esperienza soprattutto nella progettazione e nella realizzazione di ogni singolo smartphone in modo da permettere agli utenti di acquistare un dispositivo di alta qualità.

Proprio Blackview presenterà nuovi smartphone durante la prossima conferenza in programma a Praga durante il 5 e 6 giugno. In quel frangente, l'azienda cinese, potrà esternare al proprio pubblico e ai media tutte le novità in arrivo per il proprio catalogo di smartphone. Un programma decisamente ampio che prevede la presentazione e l'arrivo sul mercato dei nuovi P6, BV8000, BV4000 ma anche di un nuovo A7. Tutti device in linea con le direttive di Blackview e dunque componenti di ultima generazione con uno sguardo anche al design e da non sottovalutare al mondo degli smartphone "rugged" sempre più incisivo ed interessante tra gli utenti.

La lista dei nuovi smartphone è decisamente lunga e partiamo dal nuovo P6 che possederà una doppia fotocamera al posteriore con la caratteristica principale di poter ottenere risultati elevati in termini di autonomia grazie ad una batteria di ampio amperaggio da 6380 mAh anche se lo spessore dello smartphone risulterà comunque esiguo con un aspetto elegante e dunque anche sorprendente. A livello tecnico possederà un display da 5 pollici AMOLED con finitura curva 2.5D, processore MediaTek MT6757 con un clock da 2.5GHz, addirittura 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. A livello multimediale come detto doppia fotocamera al posteriore sensore da 13MP ciascuno che permetterà di sfruttare nuove funzionalità intrinseche. A tutto questo si aggiungerà anche la presenza di Android 7.0 Nougat che permetterà di avere un device praticamente stock e aggiornato all'ultima versione del sistema di Google.

All'evento saranno presentati anche due smartphone "rugged" ossia pronti per essere utilizzati in situazione ambientali particolari. Parliamo innanzitutto del nuovo top di gamma BV8000 che possederà chiaramente una certificazione IP68, un display da 5 pollici con risoluzione FullHD e pannello Gorilla Glass 3. Al suo interno verrà posizionato un processore Octa-Core MediaTek MT6757 con clock a 2.3GHz, 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB.

A livello di fotocamera presente al posteriore una 16 MP mentre sul pannello anteriore un sensore da 8 MP. Batteria importante da 4180 mAh che assieme all'ultima versione di Android 7.0 Nougat dovrebbe permettere autonomie sicuramente vincenti per l'utente finale. Presente anche il nuovo BV4000 che si caratterizzerà per una doppia fotocamera al posteriore e addirittura una triplo funzionalità di protezione da polvere e acqua.

Infine Blackview presenterà anche il nuovo A7, uno smartphone con il prezzo più basso di sempre tra i device dell'azienda. Presente un processore MediaTek MT6580 quindi un display da 5 pollici HD, 1GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Interessante però notare come nell'A7 sarà presente una fotocamera da 8MP ma soprattutto la presenza di Android 7.0 Nougat che in un device di questo calibro di certo non ci si attenderebbe.