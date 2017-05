Blackview P2 Lite: lo smartphone con batteria così grande da diventare una power bank

Blackview è un'azienda cinese emergente sul mercato mobile ma che sta concretizzando alcuni progetti davvero interessanti soprattutto per quanto concerne il rapporto qualità/prezzo. Il Blackview P2 Lite ne è l'esempio: uno smartphone bello da vedere con il suo corpo realizzato in alluminio lavorato ma soprattutto con le sue componenti decisamente interessanti soprattutto se pensiamo che costa poco meno di 125 dollari e che permette anche di divenire all'occorrenza una vera e propria power bank ossia darà la possibilità all'utente di essere utilizzato come smartphone che carica un altro smartphone.

Come è possibile osservare nel video realizzato da Blackview infatti, il nuovo P2 Lite grazie alla presenza di una batteria da 6000 mAh e soprattutto ad una porta USB Type-C con il supporto ad OTG può permettersi di ricaricare un altro smartphone. Oltretutto, il P2 Lite di Blackview riesce ad alimentare il secondo device anche mentre lo stesso è in funzionamento magari con un'applicazione o un gioco.

Il P2 Lite di Blackview possiede un display da 5.5 pollici Full HD, un processore MediaTek MTK6753 Octa-Core con clock da 1.3GHz accompagnato da 3GB di RAM ed uno storage interno di 32GB che possono essere espansi con una MicroSD. Oltre a questo a livello multimediale presente una fotocamera al posteriore da 13 megapixel che permetterà di scattare immagini di buona qualità, come buoni risulteranno essere i selfie grazie alla presenza di una fotocamera anteriore da 8 megapixel. A tutto questo si aggiunge un buon comparto per quanto concerne la connettività e soprattutto la batteria da 6000 mAh che, come detto, permetterà di raggiungere autonomie importanti anche sotto stress o addirittura ricaricare altri smartphone.

Il Blackview P2 Lite può essere acquistato direttamente su Aliexpress ad un prezzo decisamente conveniente di 124.99$ per pochi giorni.