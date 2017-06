Blackview in arrivo il nuovo BV8000 Pro alla Conferenza Globale di Praga

Blackview, famosa azienda cinese capace di imporsi sul mercato cinese degli smartphone "rugged", è pronta a presentare al mondo intero nuovi prodotti del proprio catalogo direttamente alla Conferenza Globale per agenti in programma per la giornata di oggi a Praga. In questo caso l'azienda cinese sembra pronta a presentare il nuovo smartphone dal carattere "aggressivo" BV8000 Pro che si preannuncia completamente resistente agli urti e alle intemperie grazie alle sue specifiche tecniche da vero "rugged". Oltre a questo l'azienda sarà pronta a presentare anche un altro smartphone ultra resistente come il BV4000 che di certo permetterà agli utenti di poterlo utilizzare anche in condizioni estreme. Non solo smartphone "rugged" ma in arrivo anche device con comparto tecnico importante con il nuovo A7 o con grandi batterie con il nuovo P6.

Blackview nel corso di questi ultimi tempi si è fatta conoscere sempre di più dagli utenti per le caratteristiche incredibilmente resistenti dei suoi smartphone. Ne è l'esempio il Blackview BV7000 Pro, orgoglio dell'azienda, capace di raggiungere primati di resistenza con un device caratterizzato da soli 12,9 millimetri di spessore. In questo caso la volontà dell'azienda cinese è quella di migliorare questi limiti e il nuovo BV8000 Pro è stato progettato proprio con questo scopo riuscendo ad ottenere maggiori resistenze con un design più bello da vedere.

Il nuovo Blackview BV8000 Pro sarà un prodotto davvero interessante per le sue specifiche tecniche ma soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo. In questo caso lo smartphone possederà un display da 5 pollici Full HD dalla risoluzione dunque di 1920x1080 pixel con un processore MediaTek MT6757 con un clock da 2.3GHz. Incredibile il quantitativo che Blackview ha deciso di porre nel nuovo BV8000 Pro: parliamo addirittura di 6GB di RAM, un record per uno smartphone "rugged". Oltre a questo presente una memoria interna da 64GB ed una batteria da ben 4.180 mAh che grazie anche alla presenza di Android 7.0 Nougat dovrebbe permettere autonomie davvero incredibili.