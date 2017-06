Blackview conferma la spedizione del suo BV7000 Pro con Android 7.0 Nougat preinstallato

Blackview fa sapere che tutti coloro che acquisteranno il suo BV7000 Pro potranno godere della nuova versione di Android 7.0 Nougat già preinstallata. Una novità che l'azienda cinese famosa per la realizzazione dei suoi telefoni "rugged" ossia resistenti alle intemperie ma anche e soprattutto alle cadute, ha voluto confermare ufficialmente permettendo a tutti coloro in cerca di uno smartphone con queste specifiche tecniche. Il Blackview 7000 Pro si conferma un ottimo compagno di avventure per gli utenti che hanno necessità di un prodotto con ottime specifiche tecniche ma anche e soprattutto con resistenza certificata IP68 quindi per lavoratori come agricoltori o magari edili o altri ambienti di lavoro difficili.

In questo caso ricordiamo come il Blackview 7000 Pro possegga un display da 5 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel. A questo display Blackview aggiunge un processore MediaTek MTK6750T con clock da 1.5GHz, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Interessante il comparto multimediale che vede la presenza di una fotocamera da 13MP con apertura focale da f/2.0 a 6 lenti ed una fotocamera anteriore da 8MP. Batteria da ben 3.500 mAh che permetterà agli utenti di raggiungere importanti autonomie soprattutto grazie alla presenza del nuovo Android 7.0 Nougat.

Quello che sembra poter realmente battere la concorrenza di questo Blackview BV7000 Pro è la sua forte resistenza. In tal caso lo smartphone rugged possiede, come detto una certificazione IP68, ma interessante è notare come la stessa sia stata raggiunta dal produttore cinese senza alcun tipo di sportelli scomodi ma utilizzando delle gomme speciali per le sigillature che permettono dunque di non "rovinare" il design dello smartphone garantendo però ottimi risultati. Il video realizzato proprio da Blackview vede il carattere "aggressivo" del BV7000 Pro che seppure immerso in un recipiente contenente una bevanda gassosa o addirittura congelato in freezer per oltre 6 ore continua a funzionare perfettamente senza alcun tipo di problema.

Il Blackview BV7000 Pro può essere acquistato direttamente a questa pagina con un prezzo decisamente interessante soprattutto per la presenza bundle con accessori in regalo.