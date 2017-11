Blackview BV9000 Pro: ecco il primo telefono ''rugged'' con display a 18:9

La moda del momento sui display a tutto schermo cattura l'attenzione anche delle aziende cinesi produttrici di device "rugged". In questo caso la prima a farne uso è Blackview con il suo nuovo BV9000 Pro, ultimo device dell'azienda cinese, capace di introdurre un pannello a tutto schermo proprio come i più prestigiosi device. In questo caso l'azienda ha cercato di combinare tutte le sue esperienze ad oggi utilizzate nella serie BV per portare i suoi device ad un livello superiore.

Ecco dunque in arrivo il nuovo BV9000 Pro con uno schermo con form factor da 18:9 capace di portare nel mondo dei display borderless anche Blackview e soprattutto gli smartphone rugged ossia resistenti ad acqua e polvere. In questo caso anche se iPhone X e Samsung S8 dichiarano di aver raggiunto la certificazione IP67, solo un telefono veramente rugged come il Blackview permette di avere la certificazione IP68.

A proposito di schermo intero, come può essere resistente con questo form factor? Il materiale principale con cui è stato realizzato è la gomma, il vetro Corning e il telaio in alluminio e magnesio. Lo schermo è circondato da un importante cornice di gomma rialzata, questo consente di difendere il telefono ed il display dal suolo in caso di caduta a terra evitando la rottura.

Oltre alle capacità di protezione superiori, il Blackview BV9000 Pro possederà 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e dovrebbe essere alimentato da un processore Octa-Core MediaTek Helio P25. Sarà anche caratterizzato da una fotocamera frontale da 8 megapixel e da una fotocamera Sony posteriore doppia da 13MP+5MP. Non rimane che attendere ulteriori informazioni su di esso.