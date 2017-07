Blackview BV8000Pro sfida il robusto Nokia 3310. Chi vincerà?

Il Nokia 3310 è stato presentato dall'azienda finlandese nel lontano 2000 e di certo è passato alla storia come il telefono cellulare più robusto della storia. Un telefono di qualità per l'epoca che ha vinto il confronto con tutti i dispositivi mobile del momento ed effettivamente dopo 17 anni risulta ancora difficile trovare uno smartphone capace di reggere il confronto in questi termini con il Nokia 3310. Blackview ci ha provato con il suo nuovo smartphone "rugged" BV8000Pro e sembra che finalmente tra specifiche tecniche importanti e soprattutto una certificazione IP68 potrebbe battere proprio il vecchio ed indistruttibile Nokia 3310.

Può il nuovo Blackview BV8000Pro "rompere" il mito dell'indistruttibile Nokia 3310? In un video l'azienda cinese ha deciso di porli a confronto in alcuni test di rottura per una sfida all'ultima caduta. Diverse le torture a cui sono stati sottoposti i due telefoni dalla prova del martello realizzato proprio con il Nokia 3310 alle classiche cadute a diversi livelli di altezza passando anche per le prove di rottura con un vero martello. Qui di seguito il video.

Del Nokia 3310 si diceva che se fosse caduto su di un qualsiasi pavimento non si sarebbe rotto il telefono ma bensì il pavimento. Ebbene oggi è possibile dire la stessa cosa per il Blackview BV800Pro viste le sue caratteristiche da vero "guerriero" della resistenza.

In questo caso il BV8000Pro possiede però una scheda tecnica ben più elevata rispetto a quella del passato Nokia 3310. Qui parliamo di uno smartphone "rugged" con un display da 5 pollici in risoluzione Full HD Sharp con risoluzione 1920x1080 pixel e protetto da un pannello Gorilla Glass 3. A tutto questo si aggiunge un processore MediaTek MTK6757V che altro non è che un Octa-Core con clock da 2.3GHz accompagnato da 6GB di RAM e da uno storage da 64GB. Multimedialità presente grazie ad una fotocamera al posteriore da 16Mp di fabbricazione Samsung (S5K3P3) con PDAF e da una cam anteriore da 8MP sempre i Samsung (4H8). Interessante anche la presenza di una batteria da 4.180 mAh che supporta la ricarica veloce con 9V2A e l'ultima versione di Android 7.0 Nougat e funzionalità come OTG e NFC.

Il nuovo Blackview BV8000Pro può essere acquistato su AliExpress ad un prezzo davvero interessante pari a 216.28€ per un periodo limitato di tempo direttamente a questa pagina.