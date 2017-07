Blackview BV8000 Pro in offerta ad un prezzo incredibile

Il nuovo Blackview BV 8000 Pro è stato rilasciato ufficialmente dall'azienda cinese poco tempo fa e ora viene proposto in alcuni store ad un prezzo decisamente invitante soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo dello smartphone. In questo caso infatti il nuovo "rugged" di Blackview viene proposto ad un prezzo di vendita a partire da 208.45€.

Ricordiamo come il nuovo Blackview BV8000 Pro è stato progettato dall'azienda cinese per per resistere agli urti, alle intemperie ma anche e soprattutto all'acqua e alla polvere. In questo caso possiede la certificazione IP68 ed è caratterizzato da un corpo in alluminio con delle protezioni in gomma. Lo smartphone ha passato molti test di resistenza e grazie al particolare design dell'intero corpo si è riusciti a trovare comunque un'ottima ergonomia per un utilizzo efficace durante il giorno. Incredibile anche la resistenza del device alle basse o alte temperature come anche la resistenza ai graffi. Proprio nel video a seguire è possibile osservare la vera resistenza del device sotto ogni tipo di stress.

A livello tecnico il nuovo BV8000 Pro possiede un display da 5 pollici in risoluzione Full HD con la presenza di un pannello gorilla Glass 3. Al suo interno lo smartphone possiede un potente processore MediaTek Helio P25 con 6GB di RAM e 64GB di memoria interna. A livello multimediale invece presente una fotocamera al posteriore da 16MP realizzata da Samsung mentre per quella anteriore parliamo di una 8MP sempre di Samsung. Batteria importante che permetterà agli utenti di raggiungere ottime prestazioni grazie ad una capacità di ben 4.180 mAh con ricarica rapida 9V2A. Da non dimenticare anche la presenza di Android 7.0 Nougat ma anche di tutte le connettività di ultima generazione come GP/GLONASS e la funzione NFC e OTG.

Per tutti coloro che vogliono maggiori informazioni sul nuovo Blackview BV8000 Pro è possibile andare direttamente a questa pagina. Mentre se si vuole acquistare il device basterà cliccare qui alla pagina ufficiale del rivenditore.