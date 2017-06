Blackview BV8000 Pro: ecco il video di resistenza alle cadute del nuovo smartphone cinese

La moda del momento, almeno in territorio cinese, sembra essere quella degli smartphone completamente rugged ossia resistente ad urti, cadute ma anche all'acqua o alla polvere. In questo caso una delle più importanti aziende produttrici di smartphone "rugged" è senza dubbio Blackview che negli anni ha cercato di raggiungere la qualità in accoppiata alle prestazioni hardware e il BV8000 Pro presentato proprio pochi giorni fa ne è la prova. Lo smartphone infatti oltre a possedere la certificazione IP68 è stato realizzato con un corpo completamente in alluminio ma anche con parti in gomma resistente a cadute importanti.

Nel video realizzato dall'azienda cinese, il nuovo BV8000 Pro viene sottoposto ad una serie di test di resistenza che permettono di capire il vero valore, in tal senso, del nuovo top di gamma di Blackview. Ecco che lo smartphone viene lanciato da diverse altezze come quelle della vita, della spalla e poi via via da 3 metri, da 5 metri e da 15 metri per capire se realmente sopravviverà. Non è tutto visto che lo smartphone viene messo a resistenza anche in un test di impermeabilità e anche in questo caso è palese che ne esca vincitore.

Ricordiamo che il nuovo Blackview BV8000 Pro possiede un display da 5 pollici con risoluzione Full HD. Al suo interno presente un processore MediaTek MT6757 Helio P25 con clock a 2.3 GHz, 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB. Interessante anche sul lato multimediale visto che il nuovo smartphone "rugged" possiede una fotocamera al posteriore da 16 MP (Samsung S5K3P3) con PDAF e capace di realizzare scatti quanto mai interessanti soprattutto per un telefono non votato proprio a questo tipo di settore. Anteriormente presente una fotocamera da 8MP (Samsung 4H8) che dunque potrà permettere selfie di buona qualità ma anche e soprattutto video chiamate. Batteria da 4.000 mAh che di certo potrà permettere ottimi risultati in termini di autonomie.

Il nuovo Blackview BV8000 Pro può essere acquistato direttamente a questa pagina al prezzo di soli 227.22€. Per qualsiasi altra informazione sullo smartphone chiaramente vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore.