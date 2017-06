Blackview BV8000 Pro è lo smartphone che resiste al fuoco e all'acqua

Blackview BV8000 Pro: è questo il nome dello smartphone "rugged" più resistente al mondo. La prova è un video realizzato proprio dall'azienda cinese, famosa per la messa in commercio di questi smartphone ultra resistenti, in cui vengono mostrate tutte le sue doti sia nei confronti dell'acqua sia per quanto riguarda il fuoco. Il nuovo BV8000 Pro riesce infatti a venire fuori ancora funzionante da alcune prove veramente estreme facendo capire di che stoffa sia fatto non dimenticando la potenza nell'uso quotidiano grazie a componenti hardware di tutto rispetto ma anche e soprattutto il prezzo a cui viene venduto che ha pochi eguali in rapporto alle sue qualità.

Il nuovo Blackview BV8000 Pro possiede innanzitutto la certificazione IP68 e questo permette di ottenere un device che può sopravvivere immerso nell'acqua per oltre 30 minuti fino ad 1 metro di profondità. Ma questo non è tutto visto che lo smartphone possiede un corpo completamente in alluminio capace di resistere agli urti e alle cadute oltre a potersi permettere addirittura di rimanere in ambienti ad alta o di contro a bassa temperatura continuando comunque a funzionare senza alcun tipo di problema.

Ricordiamo come il nuovo Blackview BV8000 Pro possegga un display da 5 pollici Full HD Sharp con un pannello in Gorilla Glass 3 che dunque permette agli utenti di poter utilizzare lo smartphone anche in situazioni estreme. Al suo interno presente un processore MediaTek MT6757 Helio P25 con clock a 2.3 GHz, quindi ben 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB. Interessante anche sul lato multimediale visto che il nuovo smartphone "rugged" possiede una fotocamera al posteriore da 16 MP (Samsung S5K3P3) con PDAF e capace di realizzare scatti quanto mai interessanti soprattutto per un telefono non votato proprio a questo tipo di settore. Anteriormente presente una fotocamera da 8MP (Samsung 4H8) che dunque potrà permettere selfie di buona qualità ma anche e soprattutto video chiamate.

A tutto questo dobbiamo aggiungere anche la presenza di un sensore per le impronte digitali che permetterà agli utenti di ottenere il massimo in termini di sicurezza. Non solo perché il BV8000 Pro viene equipaggiato con una batteria da 4.180 mAh che supporta anche la ricarica rapida 9V2A che grazie alla presenza di Android 7.0 Nougat sarà capace di autonomie sicuramente importanti.

Il nuovo Blackview BV8000 Pro può essere già acquistato direttamente a questa pagina ad un prezzo quanto mai interessante di soli 212.06 Euro.