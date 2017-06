Blackview BV8000 Pro è il nuovo smartphone ''rugged'' più robusto di sempre

Blackview torna a far parlare di sé con il nuovo BV8000 Pro, lo smartphone che eleva ad un livello superiore la categoria dei telefoni "rugged" ossia ultra resistente a polvere, acqua ma anche alle cadute. In questo caso lo smartphone si caratterizza per la presenza di specifiche tecniche di ultima generazione ma con un vantaggio che riguarda il prezzo di vendita decisamente interessante rapportato alla qualità del device.

Il nuovo BV8000 Pro di Blackview dunque si caratterizza per un corpo davvero "blindato" realizzato in alluminio e rinforzato nelle parti solitamente più sensibili di un telefono cellulare di ultima generazione. A livello tecnico possiede sicuramente una configurazione che nessun altro smartphone "rugged" è riuscito anche a proporre visto che parliamo di un display da 5 pollici in risoluzione Full HD con un pannello Gorilla Glass 3. Al suo interno presente un processore Octa-Core MediaTek MT6757 accompagnato da 6GB di RAM ed uno storage interno da 64GB.

Oltre a questo il device possiede un comparto multimediale sicuramente interessante con una fotocamera posteriore da 16MP (Samsung S5K3P3) con DPAF mentre per quella anteriore presente un sensore da 8MP (Samsung 4H8). Sensore delle impronte digitali nella parte posteriore che permetterà agli utenti di ottenere la massima sicurezza dei contenuti. Non solo perché anche l'autonomia non sarà un problema vista la presenza di una batteria da 4.180 mAh che grazie alla presenza del nuovo Android 7.0 Nougat permette di ragionare su ottime autonomie.

Il nuovo BV8000 Pro può essere acquistato in tre diverse colorazioni Eagle Silver, Lion Gold e Shark Grey direttamente a questa pagina e al prezzo di soli 259,99$.

Da non sottovalutare anche la presenza di un'offerta speciale del più sottile BV7000 Pro un altro smartphone sempre "rugged" con un design più delicato rispetto al top di gamma e soprattutto con specifiche interessanti quali display da 5" Full HD, CPU MediaTek MT6750, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, cam posteriore da 13MP e anteriore da 8MP, batteria da 3.500 mAh.

Il Blackview BV7000 Pro viene offerto per un tempo limitato ad un prezzo scontato di soli 153.96€ direttamente a questa pagina.