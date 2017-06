Blackview BV7000 Pro ottiene Android 7.0 Nougat

Blackview, l'azienda famosa per la realizzazione di dispositivi "rugged" ha oggi ufficialmente dichiarato di aver rilasciato il nuovo aggiornamento di Android 7.0 Nougat per il Blackview BV7000 Pro che dunque si proporrà agli utenti con l'ultima realese disponibile e rilasciata da Google. Lo smartphone che possiede specifiche tecniche importanti e soprattutto garantisce una forte peculiarità per la resistenza agli urti, alle cadute ma anche all'acqua come alla polvere potrà sfruttare ogni sorta di feature introdotta da Google con il suo ultimo Android Nougat come il multi windows ma anche miglioramenti in termini di sicurezza dell'utente e dei suoi dati.

Il procedimento per l'installazione del nuovo Android 7.0 Nougat risulta essere quanto mai semplice ed immediato ma l'azienda ha deciso di aiutare i suoi utenti realizzando un video tutorial in cui pone l'attenzione proprio sul procedimento per l'installazione dello stesso.

Ricordiamo che il BlackView BV7000 Pro possiede un display da 5 pollici Full HD con risoluzione di 1920x1080 pixel. A questo display Blackview aggiunge un processore MediaTek MTK6750T con clock da 1.5GHz, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Interessante il comparto multimediale che vede la presenza di una fotocamera da 13MP con apertura focale da f/2.0 a 6 lenti ed una fotocamera anteriore da 8MP. Batteria da ben 3.500 mAh che permetterà agli utenti di raggiungere importanti autonomie soprattutto grazie alla presenza del nuovo Android 7.0 Nougat. Da non sottovalutare i soli 12.6 millimetri di spessore che permettono al Blackview BV7000 Pro di essere annoverato come lo samrtphone "rugged" tra i più sottili al mondo con peculiarità di resistenza incredibili che lo vedono capace di difendersi addirittura con le fiamme.

Il Blackview BV7000 Pro viene venduto ad un prezzo decisamente interessante a partire da 158.67€ e solo per un breve periodo direttamente a questa pagina.