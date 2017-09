Blackview BV4000: perché vale la pena acquistare il nuovo smartphone ''rugged'' dell'azienda cinese?

Quando si parla di smartphone capaci di resistere ad urti e cadute ma anche all'acqua di certo non si può che optare per acquistare device denominati "rugged" che negli ultimi tempi vanno sempre più di moda. La difficoltà però sta nel capire realmente quali sono veramente buoni e quali invece no. In questo caso la serie Blackview BV rispecchia senza alcun dubbio la caratteristica di essere ottimi device ultra resistenti con hardware importanti ma con prezzi quanto mai convenienti. Parliamo di smartphone con qualità militare per quanto concerne la costruzione ma anche e sopratutto nel rispetto delle certificazioni.

Ecco dunque che il nuovo Blackview BV4000 può davvero risultare un'alternativa valida a chi vuole davvero tanto dal proprio smartphone ultra resistente. In questo caso il device possiede una resistenza incredibile ma con un prezzo di da vero entry level ossia di soli 70.38€ che dunque potrà essere acquistato da chiunque.

Ma ad un prezzo del genere risulta comunque un buon compromesso tra qualità e specifiche tecniche? Vale la pena acquistarlo? La risposta è sì. Blackview BV4000 possiede infatti un display da 4,7 pollici con una risoluzione di 1280x720 pixel con dimensioni del corpo telefono assolutamente ergonomiche e dunque comode da poter essere utilizzate anche con una sola mano. Da non sottovalutare la possibilità di acquistare il BV4000 in varie versioni con colorazioni che vanno dall'arancione, al verde passando anche per il classico nero. Colori che dunque potranno rendere ancora più accessibile il device risultando anche più divertente da vedere con un aspetto giovanile.

Seppure lo smartphone guarda alla resistenza e soprattutto alle varie certificazioni IP68 l'azienda non ha voluto esimersi dal porre una doppia fotocamera al posteriore da 8 MP che dunque permetterà scatti di ottima fattura così come i selfie che potranno essere realizzati con la fotocamera anteriore da 2MP. Per le altre specifiche parliamo poi di un device con un processore MediaTek 6580A coadiuvato da 1GB di RAM e da 8GB di memoria interna che potranno comunque essere espansi. Batteria da 3.680 mAh che dunque permetterà di ottenere buone autonomie grazie anche alla presenza di Android 7.0 Nougat. Da non sottovalutare l'arrivo anche di una seconda versione del BV4000 con 2GB di RAM ed uno storage interno da 16GB nelle prossime settimane.

Per chiunque fosse interessato al nuovo Blackview BV4000 potrà ottenere ulteriori informazioni direttamente a questa pagina dove potrà anche acquistare il device ad un prezzo decisamente interessante di soli 70.38€.