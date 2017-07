Blackview A7: vale la pena acquisarlo rispetto alla concorrenza?

Uno smartphone che costa meno di 50 dollari può realmente risultare un prodotto conveniente soprattutto da un punto di vista tecnico? In realtà, non esiste una risposta definitiva a questa domanda sul fatto che uno smartphone possa "valere o no" rispetto ad altri. Questo perché tutti hanno diverse richieste sulle specifiche tecniche degli smartphone.

In questo caso se non si utilizza il telefono per la maggior parte della giornata o magari se lo si utilizza solo per navigare su internet, effettuare chiamate, scattare qualche immagine basilare o inviare semplici SMS non vi è chiaramente la necessità di acquistare uno smartphone ad alto prezzo visto che tutte queste funzionalità potranno essere trovate anche su di uno smartphone a basso costo proprio come il nuovo Blackview A7.

Proprio il nuovo Blackview A7 è stato messo in vendita ad un prezzo decisamente conveniente di 49.49$ anche se l'azienda cinese ha deciso di renderlo disponibile su Aliexpress con uno sconto al prezzo di soli 39.99$ direttamente a questa pagina.

Ma quali sono le caratteristiche del nuovo Blackview A7? In primo luogo, guardiamo il suo aspetto visto che si presenta con un corpo rotondo e sottile caratterizzato da un rapporto di schermo pari a 16: 9, un telaio metallico ed uno spessore di soli 9,3 mm. Possiede nella parte posteriore un sensore per il rilevamento delle impronte digitali che dona semplicità ed eleganza all'intero prodotto.

Inoltre il nuovo Blackview A7 è dotato di un processore MediaTek MT6580A Quad-Core con clock da 1.3GHz, di un display da 5.0 pollici HD, di un sistema operativo Android 7.0 Nougat, di una fotocamera frontale da 2.0 MP con effetti di bellezza ma anche e soprattutto da una fotocamera posteriore a doppio sensore da 5.0 MP+0.3MP con effetti bokeh.

La batteria è una 2800 mAh capace di rendere elevate le autonomie dello smartphone anche con un utilizzo importante.

E' uno smartphone decisamente entry level che però grazie ad un prezzo incredibile e ad alcune specifiche tecniche di rilievo non può non essere preso in considerazione dagli utenti meno esigenti o che si avvicinano per la prima volta al mondo degli smartphone. Per ogni ulteriore informazione rimandiamo alla pagina di vendita del nuovo Blackview A7.