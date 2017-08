Blackview A7 si mostra per la prima volta in un video ufficiale

Blackview A7 è il nuovo smartphone entry level che l'azienda cinese ha presentato ufficialmente qualche giorno fa. Uno smartphone dalle specifiche basilari ma che ha dalla sua un prezzo davvero incredibile di vendita rispetto alla concorrenza. Sin dai primi giorni di pre ordine l'azienda cinese ha capito di aver fatto centro con il nuovo A7 visto l'afflusso di utenti che lo hanno preordinato nella sua offerta speciale al prezzo di soli 35.60€ al quale viene ancora venduto.

In questo caso molti utenti interessati all'acquisto ma con magari ancora qualche dubbio sulla bontà del nuovo Blackview A7 possono ora chiarirsi ogni tipo di idea grazie al primo video in cui viene esternato nei minimi dettagli il nuovo smartphone della casa cinese. Le specifiche tecniche del nuovo smartphone Blackview sono sicuramente interessanti per chiunque non voglia spendere troppo ma voglia comunque ottenere i vantaggi di uno smartphone.

In questo caso parliamo di uno smartphone con un display da 5 pollici dalla risoluzione HD ossia di 1280x720 pixel, un processore MediaTek MT6580A con un clock da 1.3GHz quindi 1GB di RAM, storage interno da 8GB che potranno comunque essere aumentati con l'inserimento di una MicroSD. A livello multimediale presente una fotocamera a doppio sensore da 5MP+0.3MP mentre all'anteriore una fotocamera da 2MP. Per quanto riguarda invece la batteria Blackview A7 possiede una buona batteria da 2.800mAh che grazie anche alla presenza di Android 7.0 Nougat di certo potrà permettere buone autonomie.

Uno smartphone per i giovani che si avvicinano per la prima volta al mondo degli smartphone e proprio per questo Blackview sostiene i giovani e proprio recentemente ha sponsorizzato una delle più importanti partite di calcio del Crystal Palace F.C. L'azienda cinese continuerà a sostenere la squadra anche nella partita del prossimo 5 agosto sempre del Crystal Palace F.C.

Il nuovo Blackview A7 dunque viene venduto su AliExpress nelle colorazioni Bianca, Nera, Gold e Blue al prezzo di soli 35.60€ direttamente a questa pagina.