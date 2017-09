Blackview A7 Pro o Xiaomi Redmi 4X: quale vale la pena acquistare?

Sempre più spesso si deve decidere quale smartphone acquistare in base alle specifiche tecniche ma anche e soprattutto in base al suo prezzo di vendita. In questo caso negli ultimi tempi le aziende cinesi come Blackview e Xiaomi stanno cercando di proporre al proprio pubblico smartphone dalle caratteristiche interessanti con un prezzo altrettanto agevole per gli utenti. Ecco che Blackview ha deciso di confrontare il proprio A7 Pro, una versione rivista dell'A7, con uno tra i più venduti Xiaomi ossia il Redmi 4X cercando di capire quale fosse il più conveniente tra i due.

Il video mostra proprio le differenze tra i due smartphone andando a confrontare i principali parametri dei due device come il processore, la dimensione del display ma anche le specifiche tecniche della fotocamera, lo spazio di archiviazione e altri parametri che riguardano il design. In questo caso è possibile osservare come scorrendo le applicazioni tra i due smartphone il Blackview A7 Pro risulti leggermente più agevole e più fluido rispetto allo Xiaomi Redmi 4X. Per quanto riguarda invece la fotocamera, componente decisamente importante nella scelta del device, il Redmi 4X tende a scattare foto con una forte componente di colore caldo mentre per l'A7 Pro di Blackview i colori sembrano essere più omogenei contando oltretutto il vantaggio di possedere un doppio sensore.

Il terzo aspetto da non sottovalutare è la dimensione dello schermo che risulta identica ma nel complesso il design del Blackview A7 Pro sembra risultare esteticamente più bello da vedere ed essendo più lungo e stretto sicuramente anche più comodo da tenere in mano. Oltretutto il Blackview A7 Pro possiede una rifinitura 2.5D a differenza di quanto presente nel Redmi 4X, un impronta digitale al posteriore non presente nello Xiaomi. Per quanto riguarda invece le colorazioni abbiamo per il Redmi 4X l'oro, il rosa ed il nero mentre per il Blackview A7 Pro esistono quattro diverse colorazioni quali oro Champagne, nero cioccolato, bianco crema e blu.

Quello che più sorprende però tra i due è senza dubbio il prezzo di vendita perché il nuovo Blackview A7 Pro viene venduto agli utenti con un prezzo a partire da 69.88€ che ben si discosta dagli oltre 100€ necessari per acquistare lo Xiaomi Redmi 4X. Ricordiamo che il nuovo Blackview A7 Pro sarà disponibile a questo prezzo solo fino al 23 settembre.