Blackview A7 Pro è disponibile su AliExpress ad un prezzo incredibile di 63.53

Il nuovo Blackview A7 Pro è lo smartphone di Blackview, azienda leader nel mercato dei rugged, pronto a conquistare il pubblico grazie ad un prezzo decisamente interessante soprattutto in relazione alle specifiche tecniche in possesso. Blackview aveva presentato a fine luglio il primo della serie A ossia il nuovo A7, un device che di certo ha subito catturato l'attenzione del pubblico per il suo essere entry level ma con qualcosa in più rispetto alla concorrenza. Per questo l'azienda ha deciso di presentare una versione Pro che offre ad un prezzo di 63.53€ qualche differenza ma soprattutto un buon compromesso per gli utenti.

Quali le specifiche tecniche del nuovo Blackview A7 Pro? Innanzitutto lo smartphone dell'azienda cinese è in possesso di un processore Quad-Core Mediatek MT6737 con clock a 1,3 GHz capace di ottimizzare i consumi e le prestazioni grazie anche alla presenza di Android 7.0 Nougat. A tutto questo si aggiunge un display da 5 pollici HD con risoluzione 1280 x 720 pixel quindi 2GB di RAM e 16GB di memoria interna.

La batteria incorporata ha una capacità di 2800 mAh mentre il comparto fotografico consta di una doppia fotocamera posteriore da 8MP + 0,3MP per creare scatti con effetto bokeh e una fotocamera frontale da 5 megapixel con funzioni per migliorare la bellezza degli scatti e soprattutto dei soggetti. Connettività LTE 4G con supporto al Dual SIM ed una velocità di banda fino a 150 Mbps di download e 50 Mbps in upload. Il nuovo Blackview A7 Pro è disponibile nelle versioni Champagne Gold, Black Chocolate, Cream White e Jelly Blue.

Su AliExpress è possibile acquistare il nuovo Blackview A7 Pro ad un prezzo di 69.53€ in tutte le colorazioni direttamente a questa pagina dove è possibile anche trovare tutte le informazioni sulla spedizione.