Blackview A7 è il nuovo smartphone entry level dell'azienda cinese venduto a soli 43

Blackview, l'azienda cinese famosa per la realizzazione di smartphone "rugged" ossia resistenti alle cadute, ha da poco ufficializzato l'arrivo sul mercato del suo nuovo Blackview A7. Lo smartphone è un vero e proprio entry level che fa della qualità ma anche delle specifiche comunque interessanti un ottimo punto di partenza per gli utenti che non vogliono spendere un patrimonio per uno smartphone. In questo caso sulla fascia bassa, il nuovo Blackview A7 è senza dubbio un telefono che pone come fattore determinante nella scelta il prezzo e i soli 43.59€ per averlo sono uno stimolo importante.

Blackview A7 seppure posseggia un prezzo tra i più bassi sul web possiede comunque specifiche tecniche interessanti. Innanzitutto un design al passo con i tempi grazie soprattutto alla possibilità di acquistarlo in diverse colorazioni tutte giovanili e sicuramente allettanti. Non solo perché il device si compone di un display da 5 pollici con risoluzione HD, un processore MediaTek MT6580A che altro non è che un Quad-Core con clock da 1.3GHz che riesce a lavorare bene grazie anche alla presenza di 1GB di RAM e ad uno storage interno di 8GB che comunque possono essere espansi.

Lato multimediale vi è la presenza di un doppio sensore al posteriore con fotocamere da 5MP e 0.3MP capace di scattare foto anche in particolari condizioni di luce o magari realizzando effetti di ripresa. Oltre a questo presente anche una fotocamera all'anteriore da 2MP per i classici selfie. Da non sottovalutare anche l'adozione, seppure il device sia un entry level, di Android 7.0 Nougat che dunque faciliterà l'utilizzo quotidiano nelle attività degli utenti oltretutto Blackview non personalizza molto i propri dispositivi rendendoli dunque sempre veloci e mai appesantiti da applicazioni proprietarie.

Il nuovo Blackview A7 viene proposto, come detto, in quattro diverse colorazione che risultano essere Champagne Gold, Chocolate Black, Jelly Blue e Cream White ad un prezzo di soli 43.59€ direttamente a questa pagina.