Blackview A7 è il nuovo smartphone da amore a prima vista

Il nuovo Blackview A7 verrà lanciato sul mercato entro la fine di questo mese di luglio ad un prezzo che potrebbe rappresentare una valida alternativa agli smartphone di fascia bassa presenti già sul mercato. Il vantaggio che questo Blackview A7 potrebbe avere nei confronti della concorrenza è soprattutto la presenza di Android 7.0 Nougat, che di certo non è facile trovare in smartphone dal basso costo, ma anche il suo design che di certo potrà catturare l'attenzione di chi non vuole spendere un patrimonio per ottenere comunque uno smartphone anche bello da vedere.

In questo caso il nuovo Blackview A7 possiede un corpo stilisticamente parlando al passo con i tempi e soprattutto alla moda nei colori e nelle linee che risultano rotondeggianti ma anche e soprattutto sottili con una rifinitura argentata che di certo non potrà passare inosservata. Ergonomicamente inoltre il nuovo Blackview A7 permette di essere tenuto in mano in modo ottimale e soprattutto confortevole.

A livello tecnico lo smartphone è effettivamente un entry level capace di sorprendere grazie alla presenza di un processore MediaTek MT6580A affiancato da 1GB di RAM. Display da 5 pollici con risoluzione HD di 1280x720 pixel e comparto multimediale con la presenza di una fotocamera doppia al posteriore da 5MP e 0.3MP mentre all'anteriore presente una cam da 2MP. Presente anche una batteria da 2.800 mAh che grazie alla presenza di Android 7.0 Nougat permetterà di avere buone performance in concomitanza anche all'azione di Doze di Android.

Al momento nessuna notizia sul prezzo di vendita ufficiale anche se di certo l'azienda proporrà il device ad un costo davvero irrisorio visto anche la filosofia adottata con gli altri prodotti come il Blackview BV8000 Pro, il top di gamma della linea "rugged" che viene venduto a 206.89€ direttamente a questa pagina.