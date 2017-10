BlackBerry senza tastiera fisica: ecco l'immagine del nuovo Motion in arrivo?

Un nuovo smartphone BlackBerry sembra essere in arrivo e con esso alcune sostanziali novità capaci di permettere a tutti coloro che non amano la tastiera qwerty degli attuali BB. Sì, perché secondo le ultime indiscrezioni del solito Evleaks, l'azienda è pronta a presentare il nuovo BlackBerry Motion, conosciuto finora come Krypton. Come dimostra l'immagine il nuovo smartphone dell'azienda vede la presenza di un pannello completamente touch e chiaramente dell'assenza di qualsiasi tastiera fisica. Ecco la prima e più sostanziale novità del Motion.

Per il resto le informazioni al riguardo sulle specifiche tecniche del nuovo device di BlackBerry parlano di un device con display ampio in risoluzione Full HD, processore Snapdragon di fascia media presumibilmente il nuovo Snapdragon 630 ed una batteria importante da 4.000 mAh. A tutto questo chiaramente va aggiunto chiaramente il display "full screen" che dunque abbandona quanto fatto dal KEYOne nei mesi scorsi. Questo permetterà chiaramente di raggiungere più pubblico possibile e di porsi alla stregua anche di chi non ama la tastiera fisica che fa un po' retrò.

L'immagine mostra quale sarà l'aspetto del nuovo BlackBerry Motion che sembra profilarsi semplice e minimale con una cornice in alluminio dove troveranno posto i classici pulsanti per il volume, per l'accensione e lo spegnimento ma anche per attivare la fotocamera. Nella parte inferiore invece fa capolino la feritoia per l'altoparlante quindi la porta USB Type-C e il jack delle cuffie da 3.5 mm. Le indiscrezioni infine parlano del suo ipotetico arrivo per il prossimo mese. Che ne dite? Potrebbe risultare interessante un device del genere da BlackBerry?