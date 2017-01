BlackBerry nome in codice 'Mercury': in anteprima dal vivo il ritorno di BlackBerry

Dopo l'acquisizione dei diritti per la produzione di terminali da parte di TCL a molti BlackBerry sembrava navigare dritta verso il baratro: l'azienda cinese ha però dimostrato di saper fare cose ottime con alcuni dei terminali Alcatel e l'anteprima del nuovo smartphone BlackBerry nome in codice 'Mercury' sembra dimostrare che anche in questo caso la direzione presa sia quella giusta.

Le carte in regola ci sono tutte, a partire dalla tastiera estesa fisica QWERTY, marchio di fabbrica dei best-seller in casa BlackBerry. Una tastiera che è touch (com'era sul Passport) e che integra nella barra spaziatrice un sensore per le impronte digitali. Al cuore del terminale non troviamo più un sistema operativo proprietario, ma Android 7.0 Nougat, risolvendo così d'un colpo (come già visto su BlackBerry Priv) la mancanza di app che aveva caratterizzato l'OS della casa canadese.

Per il display TCL ha scelto un pannello da 4,6" in formato 3:2 e per la ricarica e la connessione a PC e accessori la porta USB Type-C. Nel video trovate le prima impressioni del nostro Davide Fasola sul ritorno di fiamma di BlackBerry.



[HWUVIDEO="2247"]ces17_TCL_blackberry[/HWUVIDEO]