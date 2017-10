BlackBerry Motion ufficiale: nuovo Android con batteria da 4.000 mAh

BlackBerry Motion è ufficiale. Al GITEX di Dubai TLC ha presentato il nuovo smartphone Android di fascia media con design full touch. Il terminale monta un display da 5.5" Full HD, una batteria da ben 4000 mAh, 4GB di RAM e 32 di ROM. Manca ovviamente la classica tastiera fisica ma in compenso è presente la certificazione IP67 per la resistenza a liquidi e polvere.

BlackBerry ha curato solo la parte dei servizi software, che rimangono quelli tipici dell'azienda canadese. La produzione materiale è invece stata delegata a TLC, brand cinese già noto in ambito multimediale. Con il nuovo Motion ci troviamo di fronte ad uno smartphone Android tradizionale, seppur curato nel suo lato software dalla storica BlackBerry.

Caratteristiche tecniche di BlackBerry Motion:

Display IPS da 5,5 Full HD

CPU Qualcomm Snapdragon 625

4GB di RAM e 32GB di memoria interna, espandibile tramite micro SD

Batteria da 4000 mAh

Fotocamera posteriore da 12 MP f/2.0 HDR 4K, anteriore da 8MP f/2.2

Quick Charge 3.0

USB-C

Certificazione IP-7

Sensore di impronte digitali

Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2

Le informazioni sul suo arrivo in italia non sono ancora chiare. Sappiamo che verrà commercializzato in prima istanza negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita ad un prezzo di circa 460 dollari (che equivalgono a poco meno di 400 euro).