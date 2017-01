BlackBerry Mercury possederà uno Snapdragon 625 e la stessa fotocamera dei Google Pixel

Al CES 2017 di Las Vegas era apparso a sorpresa il nuovo BlackBerry Mercury, il futuro smartphone dell'azienda TCL acquirente come sappiamo dell'ormai "defunta" azienda alata americana. Un prodotto che aveva catturato l'attenzione di molti sia per il fatto che TCL si riproponesse sul mercato degli smartphone con un prodotto riportante ancora la dicitura BlackBerry ma anche e soprattutto per il suo aspetto estetico vista la presenza di una tastiera QWERTY fisica, segno riconoscitore proprio dei passati BlackBerry. Purtroppo l'occasione dei primi hands on non avevano permesso di scoprire alcuna caratteristica tecnica che invece oggi viene svelata su Twitter.

Secondo le nuove indiscrezioni, infatti, il futuro BlackBerry Mercury possederà un display da 4.6 pollici chiaramente touchscreen con un formato particolare visto che sarà un 3:2 proprio per porre nella parte inferiore una tastiera QWERTY fisica. In questo caso le nuove informazioni vedono annoverare la presenza all'interno del nuovo smartphone di un processore non proprio da top di gamma visto che si parla di un Qualcomm Snapdragon 625. Le prime indiscrezioni sembravano indirizzate sullo Snapdragon 821 ma direttamente su Twitter, Roland Quandt di WinFuture.de, afferma la presenza della serie 625.

Altra importante informazione giunge per quanto riguarda la fotocamera presente sul nuovo BlackBerry Mercury. Sì perché sempre secondo il blogger tedesco, TCL per il futuro Mercury sembra aver valutato l'idea di porre un sensore fotografico di altissimo livello. L'indiscrezione, infatti, mostra come il nuovo BlackBerry verrà dotato di una fotocamera posteriore identica a quella presente attualmente sui nuovi Google Pixel. Parliamo della Sony IMX378 sensore da 12 megapixel che sappiamo bene essere in grado di realizzare ottimi scatti anche e soprattutto in assenza di poca luminosità. Anteriormente invece il nuovo BlackBerry Mercury dovrebbe integrare una fotocamera di Samsung S5K4H8 o una Omnivision OV8856 da 8 megapixel con 1,12 micron pixel e capacità di registrare video fino a 1080p. a 30fps.