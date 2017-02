BlackBerry KEYone UFFICIALE, con tastiera fisica QWERTY e display touch da 4,5''

TCL Communication ha svelato in queste ore al mondo in occasione del Mobile World Congress 2017 di Barcellona il nuovo BlackBerry KEYone. Si tratta del primo prodotto realizzato a seguito dell'accordo di concessione in licenza alla stessa TCL del marchio BlackBerry da parte della stessa BlackBerry Limited. L'accordo stretto lo scorso dicembre offre a TCL la possibilità di sfruttare il marchio BlackBerry e tutto il knowhow dell'azienda canadese in fatto di software e sicurezza.

BlackBerry KEYone si configura come un prodotto sicuramente differente rispetto alla maggior parte dei competitor. Parliamo infatti di un dispositivo dotato di un display da 4,5 pollici di diagonale a risoluzione 1620x1080 pixel, con rapporto prospettico 3:2 e una densità di 434 ppi.

Come nella migliore tradizione BlackBerry, tuttavia, elemento distintivo di KEYone è senza dubbio la tastiera fisica QWERTY che troviamo inserita nella scocca nelle immediate vicinanze del display. Questa tastiera ricalca per feedback e funzionalità quella che trovavamo a bordo dei vecchi smartphone della mora e promette un'ergonomia che farà sicuramente breccia nel cuore dei nostalgici del marchio nord-americano.

Tra le funzionalità più interessanti della tastiera quella di poter assegnare delle funzioni particolari ad alcuni tasti, attraverso la cui pressione prolungata sarà possibile lanciare delle app, oppure la possibilità di scorrere sulla stessa con le dita e utilizzarla come una sorta di trackpad per effettuare scroll. Particolare anche l'integrazione del sensore di impronte digitali, contenuto all'interno della space bar della tastiera.

Oltre all’iconico design progettato da BlackBerry per l’utente di oggi, KEYone include diverse funzionalità e migliorie anche sulla sicurezza che rendono questo smartphone unico. Il dispositivo è aggiornato a Android 7.1, offrendo all’utente l’accesso a tutte le app del Play Store, e riceverà ogni mese un security patch update da Google. KEYone avrà in dotazione BlackBerry Hub®, che consente di raggruppare tutti i messaggi all’interno di un unico spazio più sicuro, incluse le mail, gli sms e i messaggi provenienti dai vari social network. Un altro vantaggio di Hub è la possibilità di gestire più account mail senza dover passare da un’app a un’altra, supportando Gmail, Yahoo Mail, Outlook, Microsoft Exchange e molti altri service IMAP e POP3.

Il dispositivo include l'applicazione DTEK™ by BlackBerry, progettata per aiutare a monitorare costantemente il livello di sicurezza dello smartphone, informando l’utente in caso di rischio di violazione della privacy e consigliandolo su come tutelarsi.

Oltre al design sicuramente particolare e a tutta la dotazione software legata alla sicurezza del dispositivo, KEYone è dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 625 supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di ROM. Non manca una batteria da 3505 mAh di capacità e la compatibilità con il sistema di ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 3.0.

BlackBerry KEYone sarà disponibile a partire dai primi di aprile ad un prezzo consigliato al pubblico di 599 euro tasse incluse.