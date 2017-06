BlackBerry KEYone è ora disponibile anche in Italia

Il nuovo BlackBerry KEYone è finalmente disponibile anche in Italia con prezzi a partire da 619,90€. Lo ha annunciato da poco TCL Communication che conferma l'arrivo anche nel nostro paese del nuovo smartphone pronto a riportare in auge la tastiera QWERTY fisica mantenendo però un display completamente touch e Android come sistema operativo. KEYone di BlackBerry verrà distribuito in Italia tramite Ingram Micro Italia e prossimamente anche tramite gli operatori telefonici.

Johnathan Young, Head of European distribution, Business Unit di TCL Communication, ha affermato: “KEYone di BlackBerry è stato sviluppato per aziende e professionisti che utilizzano lo smartphone in ambito professionale e sul quale contano affinché il loro lavoro possa essere svolto al meglio. I clienti che sono alla ricerca di un dispositivo dal design accattivante ma che sia anche affidabile e durevole, con un display robusto abbinato ad una batteria che garantisca una carica lunga per arrivare in fondo alla giornata di lavoro, saranno entusiasti di KEYone”

KEYone permette a BlackBerry di tornare sul mercato degli smartphone anche se sotto mentite spoglie ossia con TCL Communication. E' comunque un grande traguardo dopo il periodo negativo che ha attraversato e lo smartphone coniuga un dispositivo di alta gamma con l'ultimo software sul mercato e soprattutto con la migliore sicurezza che da sempre contraddistingue BlackBerry. Nuove funzionalità vengono proposte con KEYone che è stato concepito per fare colpo grazie alla presenza di materiali importanti che permettono di ottenere durabilità ma anche eleganza al terminale.

Particolare da non dimenticare la presenza di una tastiera fisica QWERTY che permette usabilità massima con addirittura la possibilità di realizzare fino a 52 scorciatoie personalizzabili capaci di velocizzare le azioni più importanti nell'uso quotidiano. Oltretutto con la nuova Smart Keyboard è possibile anche navigare sul web, sulle gallerie delle foto o addirittura scattare immagini.

A livello tecnico lo smartphone possiede un display touch da 4.5 pollici a risoluzione di 1620x1080 pixel ed un rapporto prospettico 3:2 e la presenza del Gorilla Glass 4. In questo caso lo smartphone possiede uno Snapdragon 625 accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di momeria interna. Non solo questo visto che lo smartphone possiede una batteria da 3505 mAh che grazie alla compatibilità anche con la carica rapida Quick Charge 3.0, permetterà di avere un'ottima autonomia. Il comparto multimediale prevede invece la presenza di una fotocamera al posteriore da 12MP con Auto-Focus e apertura focale f/2.0, stabilizzatore ottico dell'immagine e possibilità di registrare video fino a 4K. Anteriormente invece presente una fotocamera da 8MP con apertura fino ad 84° e capace di registrare video fino alla risoluzione di 1080p a 30 fps.

Sergio Ceresa, Direttore della divisione Mobility di Ingram, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo con TCL Communication per BlackBerry KEYone: è la continuazione della nostra partnership di grande successo con questo gruppo e siamo davvero molto interessati ai nuovi sviluppi che si delineano. Il dispositivo ha ottenuto recensioni stellari dai partner e ci aspettiamo un lancio di grande successo. I nostri team Mobile e IT Sales sono prontissimi e stanno ricevendo già i preordini”.

Da non sottovalutare anche la presenza di Android 7.1 Nougat che permette di ottenere l’ultimo sistema operativo Android, permettendo di accedere a Google Play Store, e all’insieme delle sue applicazioni e agli aggiornamenti forniti da Google in termini di sicurezza. Sicurezza che viene particolarmente tenuta a mente da BlackBerry che in questo KEYone pone la sua massima esperienza garantendo dunque l'esperienza più sicura al mondo. KEYone è già preordinabile ad un prezzo consigliato al pubblico di 619,90€.