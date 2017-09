Blackberry KEYone Black Edition: dal vivo la versione con 4GB di RAM e 64GB

Un successo inaspettato: è questo quello che ha rappresentato KEYone per Blackberry Mobile, branca di TCL che produce in licenza smartphone con il logo dell'azienda canadese. Ce lo ha confermato Camille Géré, EMEA PR Manager di Blackberry Mobile e TCL Communication, durante il nostro incontro all'IFA di Berlino. In particolare è stato il successo nel canale consumer quello maggiormente inatteso, segnale che bastava un prodotto nemmeno troppo innovativo per risvegliare il sopito amore di molti per il marchio della mora. Pubblico consumer che ha richiesto a gran voce una versione nera dello smartphone con tastiera QWERTY, maggiormente in linea con gli storici Blackberry ancora nel cuore di molti. Ecco allora il nuovo Blackberry KEYone Black Edition, che approfitta della nuova versione otalmente nera per aggiornare anche la dotazione hardware, portando la RAM a 4GB e la ROM a 64GB. Si tratta di un aumento pari a un 1GB per la RAM e di un raddoppio della memoria di storage rispetto alla versione Silver.

Il resto dell'hardware rimane quello della prima versione, facendo leva su un efficiente processore Qualcomm Snapdragon 625 Octa-Core per far girare le applicazioni in modo fluido, ma facendo anche arrivare la batteria da 3505 mAh a due giorni di autonomia reale. Lo ricordiamo, KEYone unisce una tastiera fisica QWERTY a un display da 4,5" e risoluzione 1620x1080 pixel. Al momento entrambi utilizzano Android 7.1 Nougat, ma ci è stato assicurato che Android 8 Oreo dovrebbe arrivare presto sugli smartphone Blackberry. Ecco il nostro contatto dal vivo con il nuovo Blackberry KEYone Black Edition, a confronto con l'attuale Silver.

BlackBerry KEYone Black Edition verrà venduto nel terzo trimestre del 2017, inizialmente in Germania, Francia e Regno Unito, al prezzo di 649 € / 549 £. Sarà poi disponibile sugli altri mercati europei, Italia inclusa, a partire dal quarto trimestre del 2017.