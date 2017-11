Black Friday con Ulefone. Sconti fino al 50% su tutti gli smartphone dell'azienda

Mancano ormai poche ore al Black Friday ossia la giornata dedicata allo Shopping e la maggior parte dei venditori online ha già dedicato alcune pagine dei propri portali ad eventi con prodotti in sconto addirittura prima del venerdì 24 novembre. Ulefone non fa eccezione e quest'anno offrirà prezzi speciali per i suoi telefoni più venduti per tutta la durata dell'evento.

In questo caso sarà possibile trovare offerte come quella per l'Ulefone MIX, lo smartphone con display borderless e processore Octa-Core MediaTek MT6750T, 4GB di RAM e 64GB di memoria interna venduto ad un prezzo di 143.13€, l'ultimo Ulefone MIX 2 con schermo 18:9 disponibile per 107.35€, Ulefone Armour 2 lo smartphone robusto con certificazione IP-68 alimentato da un processore Octa-Core Helio P25 venduto ad un prezzo di 241.54€. Presente anche Ulefone T1 con i suoi 6GB di RAM ed una fotocamera a doppio sensore scontato ad un prezzo di 208.38€ o il nuovo Ulefone S7 a doppia fotocamera con chipset MTK6580, 2GB di RAM e 16GB di memoria interna al prezzo di 67.10€.

Oltre a questo sarà possibile anche ottenere coupon promozionali da 3 o 5 dollari per risparmiare ancora di più negli acquisti. In questo caso basterà recarsi a questa pagina e seguire le offerte di Ulefone per ottenere i dettagli e le informazioni in merito. Ricordiamo che l'evento inizierà il 24 novembre e durerà fino al 28 novembre, dopodiché i prezzi di tutti i dispositivi coinvolti torneranno quelli di listino.