Best of show del MWC 2017: i premi della redazione di Hardware Upgrade

Per l'edizione 2017 del Mobile World Congress abbiamo voluto, come redazione di Hardware Upgrade, proporre qualcosa di nuovo. Armati di targhe commemorative ci siamo recati a Barcellona per identificare quali prodotti e tecnologie fossero i più meritevoli di venir premiati quali "Best of Show".

Dopo aver assistito alle presentazioni stampa, provato con mano i prodotti e visto all'opera le tecnologie annunciate abbiamo identificato le soluzioni a nostro avviso migliori mostrate all'MWC 2017, quelle che più di altre hanno evidenziato una evoluzione tecnologica.

Auto Technology: Ford Autodelivery

Budget smartphone: Nokia 3

Value smartphone: Lenovo Moto G5 Plus

Top smartphone: Huawei P10

Tablet: Samsung Galaxy Book 12

Wearable: Huawei Watch 2

Technology: Ericsson 5G Technology

Internet of Things: Vodafone IoT Projects

Vogliamo rimarcare come i prodotti e le tecnologie premiate non siano i prodotti migliori delle rispettive categorie, in quanto questo tipo di giudizio richiede a nostro avviamo una prova sul campo di lunga durata che non è possibile eseguire nei tempi di una fiera come il Mobile World Congress. Il Best of Show è il riconoscimento di quello che, come redazione, ci ha maggiormente colpito e interessato all'MWC, e che a nostro avviso ha le premesse per poter diventare un prodotto di successo sul mercato. Avevamo inizialmente pianificato 10 categorie da premiare, ma per due di esse non abbiamo trovato nulla che a nostro avviso fosse meritevole di venir premiato: la scelta è stata quindi quella di evitare di dare un riconoscimento per le categorie "audio" e "fitness".