Battery drain e consumo anomalo su Android: scoperti colpevole e soluzione

Sono stati in parecchi a segnalare negli scorsi giorni un consumo anomalo sugli smartphone Android, troppo elevato in relazione alle operazioni svolte. Il cosiddetto battery drain si è verificato in maniera diffusa, senza alcuna motivazione apparente e senza concentrarsi su particolari modelli di smartphone. Dopo alcune ore di sconforto per gli utenti del robottino verde è arrivato il tweet risolutore dell'utente @bestsportnascar, che ha segnalato la presunta origine del problema.

Non saranno in molti a sorprendersi sapendo che la causa fosse relativa alle app Facebook e Facebook Messenger, in passato additate di utilizzare impropriamente le risorse dei dispositivi mobile. Su Android le app del servizio di Zuckerberg sono da molti considerate alla stregua di una piaga, dal momento che in circostanze non meglio decifrabili o giustificabili consumano un quantitativo di energia troppo elevato per le operazioni svolte, a volte anche in background.

@bestsportnascar @alxpap issue was isolated and fixed server side. If you restart Messenger the problem should be gone now. Very sorry. — David Marcus (@davidmarcus) 10 gennaio 2017

Il nuovo caso degli scorsi giorni è dovuto a un bug lato server sul servizio Messenger. Alcuni utenti parlavano di un consumo di circa 1% della batteria al minuto con Messenger in esecuzione sullo smartphone, naturalmente anomalo ed estremamente elevato, tipico dei più pesanti videogiochi con grafica in tre dimensioni. A confermare che c'era qualcosa che non andava sul servizio è stato il dirigente della compagnia David Marcus, che ha offerto anche una soluzione.

"Il problema è stato isolato e sistemato lato server", ha dichiarato il dirigente di Facebook. "Basta riavviare l'applicazione Messenger e il problema dovrebbe andarsene". Marcus conclude il post con le dovute scuse a tutti gli utenti che si sono trovati in difficoltà per il battery drain. Come suggerisce lo stesso dirigente della compagnia è consigliabile forzare la chiusura dell'app dalle Impostazioni apposite dello smartphone per arginare il problema e "curare" la connessione con i server Facebook.