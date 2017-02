Batteria portatile dodocool da 5.000 mAh a soli 17,59 Euro grazie al nostro codice sconto

Parecchi sondaggi hanno dimostrato come la caratteristica più importante nella scelta di uno smartphone sia la durata della batteria, e i produttori stanno rispondendo a questa esigenza con soluzioni molto diverse fra di loro. C'è chi aumenta le dimensioni dell'unità integrata, chi invece implementa soluzioni software per ottimizzare il dispendio energetico delle componenti integrate, il tutto con un unico scopo: aumentare l'autonomia operativa su singola carica in modo da arrivare agevolmente e con meno compromessi possibili a fine giornata. Il risultato però non sempre è garantito, e capita volenti o nolenti di ritrovarsi con una percentuale di carica bassa quando ancora l'ora per andare a letto è ancora molto, troppo distante.

È per questo che le batterie portatili, come il modello dodocool Ultra Slim certificato MFi (Made For iPhone) da 5.000 mAh che trattiamo in questa pagina, sono sempre più ricercate e vendute. Una batteria portatile consente di caricare il dispositivo che stiamo utilizzando quando siamo in giro e lontano dalle prese di corrente. Durante uno spostamento a piedi, o una sessione fuori porta, una power-bank può venirci in soccorso facendoci evitare spiacevoli inconvenienti o malintesi: è sufficiente collegare il nostro smartphone ad una power-bank per far sì che sia di nuovo operativo in un batter d'occhio, consegnandogli parecchie ore di autonomia. Il problema dei power-bank? Sono spesso ingombranti e il trasporto non è comodissimo.

Regola tuttavia che non vale per il modello dodocool Ultra Slim da 5.000 mAh, interessante proprio per il form factor abbinato ad un amperaggio della batteria che consente la ricarica completa, e anche qualcosina in più, di qualsiasi smartphone convenzionale. Le dimensioni della batteria portatile sono simili a quelle di uno smartphone tradizionale, sia per quanto riguarda la superficie che lo spessore. Il modello Ultra Slim di dodocool si infila in tasca senza alcun problema, e nella scocca può inglobare anche il cavetto necessario per la ricarica. Il suo trasporto diventa così meno invasivo possibile. Il cavetto si incastra su un lato della scocca e una volta estratto dal suo alloggiamento si può collegare al dispositivo per caricarlo fino alla fine della carica.

Niente cavi attorcigliati malamente in tasca quindi, visto che una volta terminato l'uso il cavetto può essere riposto nel suo vano senza alcun problema. Sulla scocca troviamo quattro LED che si accendono di blu in base alla carica della batteria integrata, che si possono attivare in ogni momento interagendo con il tasto d'accensione disponibile su uno dei lati. Nella parte inferiore troviamo una porta USB standard e una porta microUSB con le quali è possibile caricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Le porte possono erogare un massimo di 1A di corrente in uscita a testa, con la batteria che è compatibile con smartphone Android e con iPhone senza necessitare di accessori esterni oltre a quelli presenti all'interno della dotazione originale.

Nella scatola, minimalista ed essenziale, troviamo tre cavetti: due di quelli che si possono integrare nella scocca, in versione micro-USB e Lightning, e un altro che serve per caricare la batteria integrata, procedura che richiede circa 3 ore di tempo. Il dispositivo è protetto da corto circuito, sovraccarica, sovratensione e sovracorrente, protezione che vale sia per la batteria integrata nella scocca che per il dispositivo che andremo a collegare. A completare il tutto un design piuttosto gradevole, che non guasta mai: la batteria è rifinita con una plastica lucida piacevole al tatto ed è disponibile nei colori bianco e nero. Il prezzo? Assolutamente interessante.

dodocool Ultra Slim in versione da 5.000 mAh viene proposta su Amazon a 24,99 Euro, con la possibilità di utilizzare il codice esclusivo per i nostri lettori "DX4O89XB" per risparmiare ulteriori 7,4 Euro. Ad un prezzo di 17,59 Euro è possibile acquistare una batteria portatile da ben 5.000 mAh compatta e che elimina il problema del trasporto cavo. Un gran prezzo a nostro avviso, con la promozione legata al codice sconto che scadrà il prossimo 28 febbraio.