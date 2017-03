Batteria portatile da ben 50.000 mAh in offerta su Amazon: ecco tutti i battery bank in sconto oggi

Dubitiamo ci sia di molto meglio in giro per caricare in mobilità tutti i nostri dispositivi portatili. Con una capacità di 50.000 mAh (sì, avete letto bene: cinquantamila) il power bank di MaxOak può caricare 17 volte uno smartphone come iPhone 6, 11 volte un GAalxy S6. Lungo la scocca troviamo sei porte: una da 20V/3A per la ricarica dei computer portatili, un'altra da 12V/2.5A per i dispositivi a 12V, due porte 5V/2.1A e altre due da 5V/1A per la ricarica di smartphone e tablet e la maggior parte dei dispositivi USB. Nonostante l'enorme batteria integrata il power bank può essere portato in giro, magari in uno zaino, per via del peso di poco superiore al chilogrammo. Ricordatevi però che un prodotto del genere non può essere portato con sé in aereo. Al prezzo (solo per oggi) di 99,99 Euro può essere un affare.

Su Amazon oggi troviamo sconti anche su altri power bank per il nostro smartphone o tablet con modelli da 16.000 mAh fino ad arrivare ad un massimo di 25.000 mAh. Per le caratteristiche tecniche specifiche di ogni modello vi consigliamo di consultare l'inserzione su Amazon. Molto interessanti in questo caso i prezzi, tutti intorno ai 20 Euro.

