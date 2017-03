Auricolari wireless esplodono in volo. Paura sulla tratta Pechino-Melbourne

Questa volta ad esplodere non è uno smartphone ma delle cuffie wireless con cancellazione del rumore. La vittima è una donna che improvvisamente, durante un volo da Pechino a Melbourne, ha subito l'esplosione delle proprie cuffie mentre le indossava. Le immagini, diramate dall'Agenzia per la sicurezza dei trasporti australiana, parlano chiaro con il volto della donna scurito dal fumo fuoriuscito proprio dalle cuffie. Non è stato chiarito di quale cuffie si sia trattato ma il pensiero va immediatamente alle esplosioni del Galaxy Note 7 di Samsung e alle vicissitudini che si sono susseguite subito dopo i primi casi.

Le ho scagliate sul pavimento - ha raccontato la donna – ma anche lì continuavano a fumare e fare scintille. E' questo il racconto della ragazza ferita dall'esplosione delle cuffie e che fortunatamente non ha subito gravi danni dalla grave situazione. Gli auricolari sono stati subito isolati nella parte posteriore dell'aereo e seppur di piccole dimensioni hanno creato un'importante mole di fumo all'interno della carlinga dell'aereo tale da scatenare immediatamente il panico tra i passeggeri.

Un problema importante quello dei dispositivi con batterie al litio che vengono trasportati all'interno degli aerei. Proprio l'Agenzia per la sicurezza dei trasporti australiana, che sta indagando sulla vicenda, ha ribadito come in "diversi casi le batterie realizzate con gli ioni di litio possono causare incendi a bordo di aeromobili ed è dunque importante che siano trasportate secondo le norme di sicurezza". Secondo il regolamento le batterie dovrebbero essere impacchettate singolarmente e disattivate in modo tale da ridurre al minimo il rischio di surriscaldamento che potrebbe dunque portarle ad una ipotetica esplosione.