Attesa per il Computex la famiglia di smartphone Asus ZenFone 4

In occasione del CES di Las Vegas, non più tardi di 3 settimane fa, Asus ha introdotto due nuovi terminali smartphone della famiglia Zenfone. Ci riferiamo ai modelli Zenfone 3 Zoom e Zenfone AR, attesi in commercio rispettivamente nel corso del mese di febbraio e nel secondo trimestre dell'anno.

Alcune indiscrezioni provenienti da Taiwan, riportate dal sito Digitimes, segnalano il debutto di una nuova generazione di terminali della gamma Zenfone attesa per il mese di maggio. Parliamo delle proposte Zenfone 4, che per logica visto il periodo dovrebbero venir presentate in occasione del Computex di Taipei.

Non si hanno informazioni specifiche su quali modelli andranno a comporre la famiglia Zenfone 4: è facile attendersi una gamma particolarmente completa, con modelli posizionati in diversi segmenti del mercato e caratteristiche tecniche migliorate rispetto a quanto offerto al momento con la serie Zenfone 3.



Alcuni modelli della famiglia Asus Zenfone 3

Al momento della presentazione dello smartphone Zenfone AR aveva stupito l'assenza di una indicazione numerica all'interno del nome, a differenza ad esempio dello smartphone Zenforce 3 Zoom. Il periodo di debutto previsto, il quarto trimestre 2017, fa pensare che questo smartphone possa rientrare all'interno della famiglia Zenfone 4 e che l'annuncio in anticipo fatto al CES sia servito ad Asus per mostrare quello che è la propria direzione di evoluzione futura.

Vedremo al Computex se Asus presenterà nuove soluzioni della famiglia Zenfone; osservando la storia recente dell'azienda taiwanese pare però molto probabile che possa avvenire proprio questo.