ASUS ZenFone 4: ecco tutti i modelli della nuova serie nei nostri video anteprima

ASUS presenta la quarta generazione dei suoi ZenFone 4 in un evento internazionale all'interno del Convention Center La Nuvola di Roma. Una presentazione in grande stile proprio come i nuovi ZenFone 4 che per l'occasioni sono divenuti ben 6. Sì, perché ASUS ha pensato a tutti gli utenti privilegiando coloro che vorranno realizzare scatti professionali con uno smartphone ma anche a chi non può fare a meno di fare selfie. In questo ha cercato di ampliare le prestazioni tecniche realizzate con la precedente generazione puntando soprattutto su nuovi sensori fotografici e soprattutto aggiungendo anche più di un sensore.

Abbiamo visto dunque la presentazione dei nuovi ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro che permettono di raggiungere la massima qualità costruttiva con una backcover in vetro molto elegante affiancata ad una cornice di alluminio resistente e solida. A tutto questo oltre ad un comparto tecnico importante per quanto riguarda i processori, con Snapdragon 630 e 835 rispettivamente per ZenFone 4 e ZenFone 4 Pro, ma anche e soprattutto una doppia fotocamera al posteriore capace di regalare scatti professionali con sensori grandangolari o in teleobiettivo.

Per chi è invece appassionato di selfie ecco i nuovi ZenFone 4 Selfie e ZenFone 4 Selfie Pro che permetteranno di raggiungere livelli mai visti su di uno smartphone per quanto riguarda gli autoscatti. Qui ASUS ha voluto letteralmente esagerare con un doppio sensore all'anteriore addirittura da 24MP per la versione Pro che dunque sarà capae addirittura di registrare video in 4K UHD. Interessante anche la seconda fotocamera che riuscirà ad ampliare la visione delle foto grazie al suo angolo di scatto pari a 120°.

Nuovi record in arrivo per quanto riguarda le autonomie grazie ai nuovi ASUS ZenFone 4 Max e Max Pro che posseggono rispettivamente batterie da 4.100 mAh e 5.000 mAh. Ecco che i nuovi device permetteranno agli utenti di ottenere autonomie decisamente importanti anche con un utilizzo intenso. Belli anche da vedere con un corpo realizzato completamente in alluminio ed una doppia fotocamera al posteriore con sensore secondario grandangolare per ampliare le foto fino a 120°.