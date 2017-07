ASUS presenta ufficialmente in Italia il suo nuovo ZenFone AR

ASUS annuncia la disponibilità sul mercato italiano di ZenFone AR, lo smartphone di ultima generazione capace di portare nelle case degli utenti gli importanti progressi compiuti nell’ambito delle tecnologie mobili di realtà virtuale e di realtà aumentata, nonché il primo smartphone in assoluto a garantire contemporaneamente compatibilità con le piattaforme Google Tango e Daydream.

ASUS ZenFone AR è uno smartphone particolare che si presenta tra i più leggeri e sottili smartphone compatibili con la piattaforma Tango grazie all'innovativo sistema ASUS TriCam, un complesso sistema composto da tre diverse fotocamere che, a differenza di quanto accade in altri dispositivi, sono state ingegnerizzate e raggruppate per ridurre gli ingombri. In questo caso il device si compone di una fotocamera principale da 23MP, una fotocamera ausiliaria per tracciare il movimento, una terza per rilevare la profondità nello spazio, nel rispetto delle rigorose specifiche Tango per offrire la più sofisticata esperienza di realtà aumentata su smartphone.

Tecnicamente la fotocamera principale adotta un sensore Sony IMX318, è certificata PixelMaster 3.0 ed offre una risoluzione di ben 23 megapixel per poter rilevare l'ambiente circostante in modo sempre estremamente nitido ed accurato. La fotocamera per tracciare il movimento permette invece di tenere traccia della posizione dello smartphone negli spostamenti nello spazio tridimensionale, mentre la fotocamera per il rilevamento della profondità determina la distanza dagli oggetti, misurando il tempo impiegato da un raggio laser infrarosso per ritornare al telefono quando viene riflesso dagli stessi oggetti.

Per il resto il nuovo ASUS ZenFone AR possiede un display da 5.7 pollici di matrice Super AMOLED con risoluzione WQHD ossia di 2560x1440 pixel capace di poter essere osservato in ogni momento della giornata ma anche e sopratutto in ogni luogo anche all'aperto sotto la luce del sole diretta. Non solo perché tale risoluzione permette di essere utilizzato con il Daydream permettendo di esplorare nuovi mondi virtuali usando applicazioni come Street View o magari anche immergersi in una sala cinema virtuale con i vari servizi di streaming video quali Netflix, YouTube o altro.

Lo smartphone viene alimentato da un processore Qualcomm Snapdragon 821 Octa-Core con clock a 2.4GHz e processo produttivo a 14nm. Al processore è stata aggiunta una scheda grafica Adreno 530 e ben 6GB di RAM capaci di ottenere sempre il controllo del device anche in situazioni di stress importanti. Memoria interna da 128GB di tipo UFS 2.0. Da non sottovalutare la presenza di tutte le più importanti connettività di ultima generazione come il Wi-Fi Dual Band ma anche il modulo 4G LTE con cat. 13, quindi il sensore per le impronte digitali sul tasto Home, Bluetooth 4.2, USB Type-C di seconda generazione.

ASUS ZenFone AR OS Android 7.0 Nougat con ASUS ZenUI 3.0 Processore Qualcomm Snapdragon 821

4 x Kryo @ 2,4 GHz RAM 6 GB Display Super AMOLED da 5,7" WQHD Risoluzione 2560 x 1440 Storage 128 GB Fotocamere Retro 23 MP OIS PDAF + 2 cam AR

Flash Dual-LED

Video 4K Fronte 8 MP

wide angle 85° Connettività 4G LTE cat.13

Wi-Fi 802.11ac dual-band

Bluetooth 4.2

GPS / A-GPS / GLONASS

NFC Porte USB Type-C

Audio combo 3,5mm Batteria Li-Ion 3.300 mAh

Ricarica rapida Dimensioni 158,7 x 77,4 x 4,6~8,9 mm Peso 170 g

Per garantire la più evoluta e coinvolgente esperienza di realtà virtuale e aumentata, ZenFone AR vanta un comparto audio sofisticato con l’esclusiva tecnologia ASUS SonicMaster 3.0 e l’altoparlante a cinque magneti, pilotato dal potente amplificatore Smart AMP di NXP che consentono di riprodurre un suono pulito, chiaro e cristallino ma al tempo stesso potente e privo di distorsioni, in qualsiasi condizione di fruizione.

Come detto tre sono le fotocamere di questo nuovo ZenFone AR di cui una principale da 23MP con la presenza di stabilizzatore ottico dell'immagine OIS come anche la stabilizzazione elettronica EIS a 3 assi per i video. Le altre fotocamera sono invece per il movimento e per il rilevamento della profondità e accompagnano la principale. Anteriormente invece presente una fotocamera da 8MP con un angolo di ripresa di 85°. Molteplici le funzionalità appositamente progettate per garantire la più elevata qualità fotografica:

Stabilizzazione ottica (OIS) ed elettronica dell’immagine (EIS) — Consente di scattare foto e girare video nitidi e del tutto privi di sbavature.

— Consente di scattare foto e girare video nitidi e del tutto privi di sbavature. Sistema ASUS TriTech — L’esclusiva tecnologia di messa a fuoco automatica TriTech integra il Phase Detection Auto-Focus (PDAF) per una rilevazione istantanea dei soggetti, il Subject-Tracking Auto-Focus, in grado di tracciare costantemente il soggetto e assicurare una lettura sempre accurata, e l’Auto-Focus Laser, per cogliere le più piccole variazioni delle distanze e della luce, garantendo complessivamente una messa a fuoco ultrarapida in soli 0,03 secondi. Il risultato è straordinario: foto e video sempre nitidi e perfettamente a fuoco, di giorno o di notte, all’esterno o in ambienti chiusi, con qualsiasi condizione di illuminazione.

— L’esclusiva tecnologia di messa a fuoco automatica TriTech integra il Phase Detection Auto-Focus (PDAF) per una rilevazione istantanea dei soggetti, il Subject-Tracking Auto-Focus, in grado di tracciare costantemente il soggetto e assicurare una lettura sempre accurata, e l’Auto-Focus Laser, per cogliere le più piccole variazioni delle distanze e della luce, garantendo complessivamente una messa a fuoco ultrarapida in soli 0,03 secondi. Il risultato è straordinario: foto e video sempre nitidi e perfettamente a fuoco, di giorno o di notte, all’esterno o in ambienti chiusi, con qualsiasi condizione di illuminazione. Modalità Super Resolution — Permette di ottenere immagini dall’eccezionale risoluzione di 92MP combinando quattro scatti nativi da 23MP per produrre una singola immagine di sorprendente nitidezza e dai dettagli incredibilmente ricchi.

— Permette di ottenere immagini dall’eccezionale risoluzione di 92MP combinando quattro scatti nativi da 23MP per produrre una singola immagine di sorprendente nitidezza e dai dettagli incredibilmente ricchi. Supporto per file RAW — ZenFone AR lascia agli utenti più esperti la libertà di scattare e archiviare le immagini in formato RAW. I file RAW salvano i dati completi della foto catturata dal sensore della fotocamera e sono ideali per la successiva elaborazione dell’immagine mediante software di editing, grazie ai quali visualizzare i dettagli più estremi nelle zone d’ombra o correggere le aree sovraesposte nei punti più illuminati, con una perdita della qualità dell’immagine molto più contenuta rispetto all’editing da file in formato JPEG.

— ZenFone AR lascia agli utenti più esperti la libertà di scattare e archiviare le immagini in formato RAW. I file RAW salvano i dati completi della foto catturata dal sensore della fotocamera e sono ideali per la successiva elaborazione dell’immagine mediante software di editing, grazie ai quali visualizzare i dettagli più estremi nelle zone d’ombra o correggere le aree sovraesposte nei punti più illuminati, con una perdita della qualità dell’immagine molto più contenuta rispetto all’editing da file in formato JPEG. Registrazione di video 4K UHD ad alta risoluzione — ZenFone AR realizza video incredibilmente nitidi fino alla straordinaria risoluzione Ultra HD o 4K, con il massimo livello di dettaglio.

ZenFone AR realizza video incredibilmente nitidi fino alla straordinaria risoluzione Ultra HD o 4K, con il massimo livello di dettaglio. Modalità manuale professionale — Gli appassionati o i fotografi più esperti possono accedere ad un’ampia gamma di parametri avanzati per intervenire direttamente sul bilanciamento dei bianchi, sul valore di esposizione (EV), sulle impostazioni ISO con selezione del tempo di esposizione e messa a fuoco, per scatti da veri professionisti.

ASUS ZenFone AR è disponibile a partire da oggi 3 Italia al prezzo di 899,00 Euro, IVA inclusa.

Inoltre, sempre a partire da oggi, l’innovativo smartphone ASUS potrà essere prenotato direttamente sul sito Tre.it ed essere consegnato comodamente a casa, da metà luglio, in abbinamento all’opzione ALL-IN prescelta. Tutte le opzioni ALL-IN includono minuti illimitati, SMS e fino a 30 GIGA mensili con GIGA BANK, l’innovativo servizio di 3 che permette di non perdere i GIGA inutilizzati.