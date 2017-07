ASUS lancia Zenfone 4 Max: smartphone mid-range con batteria di 5.000 mAh

Gli smartphone con batteria sovradimensionata sono fra i modelli più interessanti delle ultime generazioni, e fra i più rinomati non possiamo non citare ASUS Zenfone Max e ASUS Zenfone 3 Max, con enormi batterie in relazione all'hardware e autonomie operative molto elevate. La compagnia ha appena svelato in Russia un nuovo dispositivo della famiglia, ASUS Zenfone 4 Max che implementa una batteria da 5.000 mAh e PowerMaster per il risparmio energetico.

A queste specifiche il nuovo ASUS Zenfone 4 Max unisce un display LCD IPS da 5,5 pollici a risoluzione Full HD con Android 7.0 personalizzato con la ZenUI proprietaria. Piuttosto modeste le caratteristiche hardware: sotto la scocca ci sono processori Qualcomm Snapdragon 425 (4-core) e 430 (8-core), supportati da massimo 4 GB di RAM e versioni da 16/32/64 GB di storage integrato espandibile via micro SD attraverso uno slot dedicato, e non condiviso con la seconda SIM.

A quanto pare nel mercato russo viene venduto con un caricabatterie da 10W non compatibile con alcuna tecnologia di ricarica rapida, cosa che costringe ad un'attesa di circa 4 ore per portare lo smartphone da 0 al 100%. Sul fronte fotografico troviamo un doppio modulo posteriore da 13 MP per entrambi i sensori, mentre un obiettivo sarà "grandangolare" con campo di visione di 120°. Sulla parte frontale troviamo una fotocamera da 8 MP con campo di visione da 140°.

ASUS Zenfone 4 Max è stato lanciato in Russia ad un prezzo corrispettivo di circa 205 Euro per il modello con Snapdragon 425, 2 GB di RAM e 16 GB di storage integrato. La compagnia non ha ancora dichiarato la disponibilità ufficiale di questo smartphone in altri paesi, ma è naturalmente probabile il suo arrivo altrove, anche in Italia, ad un prezzo che potrebbe aggirarsi intorno alle 200 Euro come già avvenuto in passato con gli altri prodotti della compagnia.