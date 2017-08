ASUS ha fissato un evento per il 19 agosto: in arrivo il nuovo ZenFone 4

Il nuovo Zenfone 4, il futuro top di gamma dell'azienda di Taiwan, sarà finalmente presentato il prossimo 19 agosto data fissata da ASUS in questi giorni. Le indiscrezioni indicavano la presentazione del nuovo smartphone proprio a ridosso delle ferie estive, come da previsione, l'azienda ha deciso di fissare un evento a Fasay nelle Filippine per la fine della terza settimana di agosto.

Sul nuovo top di gamma dell'azienda vige ancora il silenzio anche se i più informati scommettono su di un design simile alla passata generazione e dunque con l'adozione del vetro anche per la parte posteriore rendendolo quanto mai premium sotto questo punto di vista. Accanto al nuovo ZenFone 4 però l'azienda potrebbe presentare anche una versione PRO con specifiche tecniche decisamente più importanti vista la presenza di un comparto multimediale a doppio sensore sul retro.

In questo caso lo smartphone di fascia alta possederà una doppia fotocamera al posteriore capace di realizzare zoom fino a 2X dunque sulla falsa riga di Apple e del suo iPhone 7 Plus. Chiaramente ci si attende un comparto tecnico di rilievo con lo Snapdragon 835 per quanto concerne il processore, quindi 6GB di RAM e 64GB di memoria interna che dovrebbe essere ulteriormente espansa con microSD. Interessanti le indiscrezioni che riguardano la connettività per la quale sembra presente il modem LTE X16 capace di raggiungere connessioni fino ad 1Gbps. A tutto questo si aggiungerà un display importante da 5.7 pollici con probabile tecnologia super AMOLED e chiaramente il nuovo Android 7.1.1 Nougat personalizzato da ASUS.

Ricordiamo come ASUS abbia già presentato agli inizi di luglio il nuovo Zenfone 4 Max, uno smartphone destinato al momento solo al mercato russo e con un comparto tecnico a mid rage ma con batteria sovradimensionata visti i 5.000 mAh di amperaggio. Un prodotto che unisce display da 5.5 pollici LCD IPS ad un processore Snapdragon 425 e 430 supportati da 4GB di RAM e da storage diverso con versioni da 16/32/64GB. Doppia fotocamera posteriore da 13MP capace di realizzare scatti anche in versioni grandangolari con campo visivo di 120°.