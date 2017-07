Assistenti vocali: Siri al primo posto in classifica. Crescite importanti per Alexa e Cortana

Gli assistenti vocali sono oggi presenti in tutti gli smartphone venduti dai produttori che vogliono impreziosire i propri dispositivi con voci maschili o femminili capaci di rendere più facile e in qualche modo anche più comodo l'uso di un telefono durante le classiche operazioni quotidiane. In questo caso sono state introdotti i vari Siri da Apple, Cortana da Microsoft ma anche Google Now appunto da Google e Alexa dal colosso Amazon. Tutti sono effettivamente degli assistenti virtuali che tramite comandi dell'utente possono rispondere più o meno dettagliatamente e possono anche aiutare nella ricerca di informazioni sul web.

Per capire effettivamente quale risulta essere l'estensione di questi assistenti e soprattutto quale è quello maggiormente utilizzato dagli utenti, Verto Analytics, ha deciso di stilare una classifica proprio sulla distribuzione degli assistenti vocali registrando il successo di Siri ma anche e soprattutto il grande exploit di Alexa e Cortana. Seguendo i numeri non possiamo non accorgerci del grande successo che sta ottendendo l'assistente vocale di Apple che mantiene ben salda la prima posizione nei confronti di S-Voice di Samsung che si pone al secondo posto.

Da sottolineare però come Siri abbia perso oltre 7 milioni di utenti mensili rispetto a quanto fatto lo scorso anno. Nello specifico sono più di 40 milioni gli utenti che attivamente usano Siri contro i 23 milioni per quanto riguarda S-Voice di Samsung che comunque sono cresciuti di circa un milione rispetto allo scorso anno. Quello che però rende interessante la classifica è senza dubbio il balzo in avanti di Alexa, l'assistente virtuale di Amazon, che addirittura ha registrato in un solo anno un 325% in più raggiungendo 2.6 milioni di utenti contro gli 800.000 del passato. Cortana anche cresce a ritmi davvero interessanti raggiungendo i 700.000 utenti di questo anno contro i 200 mila dell'anno passato.