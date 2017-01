Arrivano i banner pubblicitari anche su Facebook Messenger

Entro la fine della settimana alcuni utenti di Facebook Messenger in alcuni paesi del mondo inizieranno a vedere i primi banner pubblicitari. Si tratta di sponsor rivolti in misure diverse sia ai consumatori che alle aziende, ma non compariranno nelle conversazioni se prima l'utente non avrà interagito con il banner specifico che sarà posizionato nella schermata Home.

I banner pubblicitari nelle conversazioni verranno mostrati solo dopo aver lanciato la conversazione con un brand, anche se i primi modelli non appariranno nelle chat già al lancio dell'iniziativa ma saranno visibili nelle prossime settimane. Stando a quanto riportato dalla società i primi banner compariranno in misura ridotta in Australia e Thailandia con la possibilità per le aziende di piazzare i propri inserti pubblicitari nella schermata principale dell'app, proprio sotto le conversazioni recenti.

Sono state proprio le aziende a volere questa possibilità su Facebook Messenger, che non è più da tempo una semplice applicazione di messaggistica ma una vera e propria piattaforma per le comunicazioni e l'informazione. Secondo le compagnie di terze parti Messenger ha un enorme potenziale nel "pilotare le vendite, costruire la conoscenza del brand e aumentare la soddisfazione dei clienti". È così che la compagnia di Zuckerberg ha scelto di offrire questa nuova possibilità.

È inoltre da notare che gli utenti che vedranno i banner avranno la possibilità di nascondere i singoli contenuti e segnalare eventuali messaggi sospetti. Inoltre, le aziende non avranno modo di contattare i singoli utenti del servizio se non sono stati loro a lanciare la conversazione. Con i nuovi test Facebook spera di ottenere i primi feedback sia da parte dei consumatori che da quella delle società di terze parti che sono state scelte per aderire ai primi test.

Se l'esito sarà positivo la funzionalità verrà espansa in tutte le nazioni e per tutti gli utenti probabilmente nel corso dei prossimi mesi. Feature utile o fastidio in più? Lo vedremo solamente quando la feature sarà disponibile su larga scala e per tutti gli utenti.