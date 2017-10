Arriva su WhatsApp la condivisione della posizione in tempo reale

Chiamata Live Location in lingua inglese, la condivisione della posizione in tempo reale sarà presto attiva su WhatsApp, e sarà implementata lato server su tutti i client mobile per iOS e Android nel giro di poche settimane. Per riceverla l'utente non dovrà fare nulla, dal momento che è sufficiente avere l'ultima versione dell'app per riceverla una volta che i sistemi l'avranno abilitata in via del tutto automatizzata.

A cosa serve Live Location? Si tratta di una feature molto simile a quelle implementate su Google Maps e Facebook Messenger che consente di condividere la propria posizione ad amici e parenti selezionati non tanto quando si è stabili in un luogo (questo è già presente sul servizio), ma soprattutto quando ci si sta spostando da un luogo all'altro. La funzionalità è protetta da crittografia end-to-end e consente all'utente di selezionare un limite temporale.

Per attivarla è sufficiente accedere alla chat della persona (o il gruppo) con cui si vuole condividere la propria posizione, premere sulla voce Posizione e poi selezionare "Condividi posizione attuale". A questo punto basta scegliere per quanto tempo condividere la posizione in tempo reale e poi premere Invio. Attivata la funzione, tutti i partecipanti della chat saranno in grado di seguire gli spostamenti dell'utente in tempo reale all'interno di una mappa.

Se all'interno di un gruppo più persone usano la feature, la loro posizione sarà visibile insieme all'interno della stessa mappa. Al momento in cui scriviamo non sappiamo quando la feature sarà disponibile per tutti gli utenti: la compagnia ha lanciato la funzionalità ma bisogna essere pazienti. Nel post ufficiale infatti si legge che sarà disponibile sui dispositivi iOS e Android, con un rilascio al pubblico che potrebbe essere terminato nelle "prossime settimane".