Arriva l'iPhone 7 Plus cinese da 2,54 pollici: eccolo in tutto il suo splendore

I produttori di smartphone cinesi non si fanno problemi a riprendere più o meno legittimamente il design dei prodotti più in voga del momento, con i concorrenti più bersagliati che sono Apple e Samsung. L'ultima proposta di Soyes porta tuttavia l'operazione della mera copia ad un livello del tutto nuovo: Soyes 7S non è altro che un iPhone 7 Plus in termini di design, ma racchiuso all'interno di una scocca di dimensioni minuscole, con un display da 2,54 pollici.

Soyes 7S è uno smartphone Android (6.0) di fascia bassa con componentistica entry-level. Oltre al display da 2,54" implementa un processore MediaTek MT6580 da 1,3 GHz, coadiuvato da 1 GB di RAM e una memoria flash da 8 GB, comunque espandibile via micro-SD fino ad un massimo di 128 GB. La batteria presente nella scocca è di soli 600 mAh, probabilmente sufficienti per portare a termine la giornata senza problemi viste le dimensioni del display integrato.

Lo smartphone fa affidamento ad una fotocamera posteriore da 5 megapixel con modulo singolo (l'inserto doppio è fittizio) supportato da un flash quad LED proprio come sul vero iPhone 7 Plus. La fotocamera anteriore è invece da 0,3 megapixel, mentre - proprio come sul fratellone realizzato da Apple - manca il jack audio da 3,5 millimetri per la connessione di cuffie e microfoni. Le dimensioni sono assolutamente da primato: 46 x 95 mm la superficie, 9,9 mm lo spessore.

Sul fronte della connettività non ci sono grossi compromessi: è garantito il supporto di 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e una porta micro-USB 2.0. Soyes 7S è stato oggetto di una campagna crowfunding ed è adesso in vendita in Cina nei colori Ink Black, China Red, Ink Gold, Moonlight Silver, Champagne Gold e Rose Gold. Doveva guadagnare 100 mila Yuan in 30 giorni per superare la campagna, ma in due settimane il team è riuscito a raccogliere quasi 1,5 milioni di Yuan.

Il prezzo al pubblico lo rende inoltre piuttosto appetibile, anche per provare la sensazione di utilizzare uno smartphone così piccolo: 358 Yuan, pari al cambio attuale a circa 45 Euro. Ammettetelo: non potete fare a meno di volerne uno!