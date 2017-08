Archos presenta lo smartphone Diamond Alpha+ e il tablet Diamond Tab

Archos Diamond Alpha+ è uno smartphone elegante e con chassis in metallo, schermo IPS Full HD da 5.2 pollici e Gorilla Glass. Sotto la scocca, decisamente gradevole, troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 653 a otto core e clock a 1,8 GHz, ben 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, anche espandibile attraverso scheda Micro SD. La batteria è una interessante 3000mAh a carica rapida, mentre il connettore USB utilizzato è di tipo C.

Sul fronte fotocamere troviamo un modulo doppio Sony sul posteriore, 13Mpixel entrambi, ma uno per catturare i colori e l'altro i toni di grigio. La fotocamera frontale è invece una 16Mpixel. L'apparecchio può riprendere video anche nel formato 4K. Il prezzo dichiarato? 399,99 Euro con disponibilità da ottobre.

Anche Archos Diamond Tab vanta le sue belle caratteristiche, essendo un tablet da 10,1 pollici con realizzazione dello chassis in metallo e risoluzione del pannello 2560 x 1600 pixel. Il SoC utilizzato è un Rockchip 3399, con Cortex-A72 dual-core e Cortex-A53 quad-core nonché GPU Mali-T860 MP4. La dotazione di memoria RAM è di 4GB, mentre quella interna ammonta a 64GB. Le fotocamere sono da 13Mpixel per la posteriore e 5Mpixel per quella frontale, mentre la batteria è una 6600mAh. Archos ha ovviamente puntato molto sul display e mantenuto una dotazione media per la restante compentistica: in questo modo potrà vendere a ottobre il DIamond Tab ad un prezzo indicativo di 299,99 Euro.