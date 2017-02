Archos Graphite 50 e 55 annunciati: con Android a partire da 150 Euro

Archos ha annunciato due nuovi smartphone, 50 e 55 Graphite, caratterizzati da due fotocamere posteriori, una da 13 MP con sensore Samsung e una da 2MP, e una fotocamera frontale da 5MP. Entrambi i dispositivi possiedono un lettore di impronte digitali, una porta USB Type-C e l’ultima versione di Android, la 7.0 Nougat. I modelli, mostrati durante l'evento spagnolo del Mobile World Congress 2017, saranno disponibili nel mese di giugno 2017 a partire da 150€.

Con la gamma Graphite, Archos offre schermi più ampi, un’autenticazione veloce, connessione Internet mobile ad alta velocità, accesso alle app di Google Play, foto e video da condividere sui social network, rapido trasferimento dei dati e una ricarica veloce per un utilizzo semplice e pratico in qualsiasi momento.

Archos 55 Graphite e Archos 50 Graphite

Il modello più interessante è Archos Graphite 55, che adotta un display LCD IPS da 5,5 pollici a risoluzione HD con bordo sagomato grazie alla tecnologia 2.5D. Il telaio è in alluminio con un profilo di 7,8 mm e nasconde un processore MediaTek MT6737 quad-core da 1,3GHz, 2GB di RAM e 16GB di memoria interna espandibile fino a 128GB tramite slot microSD. Le due fotocamere posteriori sfruttano autofocus e flash a LED, con il sistema che dovrebbe migliorare tutti gli scatti per quanto riguarda la nitidezza e i dettagli catturati. La doppia fotocamera consente di effettuare scatti con "angoli extra-large" e profondità di campo ridotta per sfondi sfocati.

Il sensore di impronte permette di sbloccare lo smartphone in 0,3 secondi salvando l'impronta di un massimo di 5 dita. Garantito il supporto al Dual-SIM con 4G LTE, mentre ad alimentare il tutto troveremo una batteria da 3.000 mAh con ricarica veloce tramite connettore USB Type-C.

La gamma si completa con il modello Archos 50 Graphite, che propone uno schermo da 5" HD, anch'esso LCD IPS e con vetro 2.5D, con 1GB di RAM e 16GB di storage espandibile via microSD.

Eventuali modifiche sui prezzi verranno annunciate in prossimità del rilascio dei dispositivi, con la disponibilità nei negozi che è prevista per il prossimo mese di giugno.