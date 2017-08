Archos annuncia due nuove linee di smartphone e amplia la gamma Sense

Il brand francese Archos, presente soprattutto in Europa sul mercato dell'elettronica di consumo, sarà presente ad IFA con una serie di nuovi prodotti e due famiglie inedite. Archos Access e Archos Core includeranno modellida 4, 4,5, 5 e 5,5", con vari colori e diverse caratteristiche tecniche. I nuovi dispositivi saranno compatibili con le connessioni 3G e 4G e avranno un costo contenuto: il listino parla di una base di 49,99 euro e un massimo di 99,99 euro. Sono smartphone basilari per chi li sfrutta in maniera limitata e vuole investire un budget contenuto.



Archos Access 40

Archos Access propone modelli da 4, 4,5 e 5,5 pollici, disponibili in nero, blu o giallo. Possiedono display FWVGA (854×480 pixel), processori quad-core, 1 GB di RAM e 8 GB di archiviazione interna espandibile via micro SD. Gli smartphone implementano fotocamere da 5 o 8 megapixel per il modulo posteriore e da 2 megapixel per la parte frontale. Le batterie variano da 1.200 a 2.300 mAh con costi a partire da 49,99 euro.





Archos Core 50

I modelli della famiglia Archos Core utilizzano cover metalliche nere, grigie o rosse e display IPS da 5 o 5,5 pollici a risoluzione HD. I processori integrati sono quad-core con 1 o 2 GB di RAM, mentre per lo storage troviamo 16 GB espandibili via micro SD. Sul fronte delle fotocamere sono anche in questo caso due i moduli: 13 o 8 MP sul retro e 5 o 2 MP sulla parte frontale. Le batterie sono rispettivamente da 2.000 e 4.000 mAh, mentre il prezzo di partenza è di 79,99 euro.

Entrambe le famiglie saranno disponibili in Italia sul sito ufficiale e presso i distributori partner a partire da settembre 2017. Archos ha anche annunciato un'espansione della famiglia Sense con due nuovi prodotti rugged per ambienti professionali: Archos Sense 47X e Archos Sense 101X, uno smartphone e un tablet che saranno disponibili in tutta Europa da ottobre rispettivamente ai prezzi di 129,99 e 249,99 euro.

Archos Sense 47X

Archos Sense 47X utilizza una scocca resistente ad urti, cadute e anche a intrusioni di liquidi e polvere grazie allo standard IP 68 che ne garantisce il pieno funzionamento fino ad un metro di profondità, stando ai dati rilasciati. Implementa un display LCD IPS HD da 4,7 pollici, un processore quad-core, 1 GB di RAM e 16 GB di storage espandibile via micro SD. Le fotocamere sono da 13 e 5 MP, la batteria da 3.000 mAh.



Archos Sense 101X

Archos Sense 101X è un tablet, anch'esso progettato per resistere ad ambienti ostili. Usa un display IPS da 10,1 pollici a risoluzione HD, un processore quad-core, 2 GB di RAM e 32 GB di storage, anch'esso espandibile via scheda di memoria esterna. Le fotocamere sono da 5 e 2 MP, c'è il supporto al GPS e la batteria è da 6000 mAh. Al costo di 199,99 euro, questo prodotto si rivolge agli appassionati di outdoor e degli sporti estremi, ma anche a chi lavora all'aria aperta in qualsiasi condizionemetereologica.