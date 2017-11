Apple potrebbe diventare il primo produttore di smartphone al mondo

L'ultima analisi sulla produzione degli smartphone in tutto il mondo di TrendForce vede una stima di crescita generale causata dagli effetti degli ultimi mesi dell'anno e dalle classiche festività. Il volume di produzione globale degli smartphone ammonta a 384 milioni di unità con un incremento del 6% annuo. Questi risultati permettono di osservare il trend positivo di Apple la quale, secondo il rapporto, potrebbe raggiungere la prima posizione come produttore di smartphone nell'ultimo trimestre del 2017 superando la percentuale di Samsung in leggero declino in questo ultimo periodo. Ecco che secondo le stime per il quarto trimestre Apple potrebbe essere in grado di ottenere il 19.1% della quota totale superando Samsung che si attesterebbe al 18.2%. A seguire si posizionerebbero Huawei con il 10.6%, OPPO con il 7.2% e Xiaomi con il 6.6%.

Spulciando il rapporto si scopre come proprio Samsung abbia subito alcune battute di arresto soprattutto in Cina e la quota del marchio, nelle vendite totali, sia in calo durante questo anno. Tuttavia l'azienda sudcoreana, a detta di TrendForce, possiede una linea completa di smartphone capace di coprire tutti i segmenti di mercato, dalla fascia bassa passando per i mid rage e salendo fino ai top di gamma. Oltretutto ha creato una rete ampia e profonda per quanto concerne i canali di vendita in tutto il mondo capace di garantirgli ancora una produzione di oltre 80 milioni di smartphone in media ogni trimestre. Questo ha permesso all'azienda di mantenere il primo posto almeno per il terzo trimestre dell'anno in corso anche se le previsioni per la fine del 2017 vedono l'arrivo del nuovo iPhone X di Apple pronto a superare quelle dell'azienda sudcorena con un calo di almeno il 5%.

Apple nel corso del terzo trimestre è riuscita ad aumentare il proprio volume di vendite di un buon 3% rispetto al precedente trimestre. In questo caso la vendita di iPhone 8 e 8 Plus ha permesso di mantenere in positivo la produzione dell'azienda di Cupertino. Quello che TrendForce si aspetta però è un aumento importante con l'arrivo sul mercato del nuovo iPhone X, modello di punta dell'azienda di Tim Cook, il quale potrebbe portare ad un volume produttivo ad oltre 81 milioni di unità con l'iPhone del decimo anniversario capace di rappresentare il 33% dell'intera gamma Apple.

Per il resto si osserva come l'accordo tra HTC e Google non abbia ancora sortito alcun effetto positivo almeno sull'azienda di Taiwan che nel terzo trimestre ha visto ancora delle contrazioni. Il futuro non è poi così roseo almeno per HTC con un trend in arrivo ancora negativo a differenza di quello di Google la quale riuscirà ad aumentare la sua quota di mercato grazie anche all'impulso delle vendite dei suoi nuovi Pixel 2 e 2 XL.

I brand cinesi stanno lavorando bene. Il primo, ossia Huawei, vede nel terzo trimestre un aumento della produzione grazie ai modelli di punta usciti nella seconda metà dell'anno. Un totale di 45 milioni di unità con un aumento del 9% rispetto al secondo trimestre. Per quanto concerne gli altri marchi cinesi, il rapporto, parla di OPPO e Vivo in possesso di un tasso di crescita combinato del 5% rispetto allo scorso trimestre con una prospettiva per il futuro simile a quanto offerto nel terzo trimestre ma con un aumento di circa il 20% rispetto alla scorso anno. Da non dimenticare infine Xiaomi che grazie al suo nuovo Mi Mix 2 è riuscita a totalizzare produzioni per più di 25 milioni di unità nel terzo trimestre e sta ottenendo buoni risultati sul fronte India lavorando a stretto contatto con gli operatori telefonici locali.