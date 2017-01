Android One, in arrivo anche negli USA gli smartphone 'Pure Google' economici

Stando a nuove voci non ancora ufficializzate Google vorrebbe portare l'iniziativa degli economici Android One anche negli Stati Uniti. Android One era stato progettato inizialmente solo per i mercati in via di sviluppo e con forti possibilità d'espansione, come ad esempio l'India, dove Google forniva le linee guida da seguire ai produttori di terze parti affinché questi creassero dispositivi Android dall'esperienza d'utilizzo certificata dalla casa madre del sistema operativo.

Condizioni essenziali della piattaforma Android One erano un certo tipo di hardware e la garanzia di rilascio di aggiornamenti veloci, con la line-up di smartphone Pure Google economici che partiva da prezzi estremamente bassi, intorno ai 100 dollari. Gli Android One venduti negli USA saranno però leggermente più costosi, con prezzi che si aggireranno dai 200 ai 300 dollari. A riportare le novità è stato il sito The Information, che ha citato LG come possibile partner iniziale di Google.

Rimane ancora un grosso dubbio: chi si occuperà degli aggiornamenti su questi dispositivi? Non c'è una risposta così scontata oggi, con gli utenti americani che potrebbero essere più sensibili all'argomento rispetto a quelli indiani. Con la prima generazione di Android One è stata Google ad occuparsi in prima persona dei rilasci del software, ma con la seconda generazione i piani sono cambiati e tutti gli aggiornamenti sono stati gestiti dai partner hardware della compagnia.

La regola vale per tutti i modelli commercializzati in India, ad eccezione di uno: il General Mobile 4G, che riceve ancora oggi aggiornamenti diretti da Google ed è stato addirittura inserito all'interno del programma beta di Android N. L'arrivo della famiglia Android One negli USA, a prezzi superioririspetto ai dispositivi indiani, potrebbe essere una novità particolarmente gradita a chi sente la mancanza di smartphone come Nexus 5 o 5X dalla line-up di Pure Google.

Con la nuova famiglia Pixel, Big G ha iniziato a inseguire Apple con dispositivi di fascia alta e prezzi conseguentemente piuttosto elevati. In Occidente mancano proposte Android "ufficiali" a buon mercato, che precedentemente potevano essere ricercate nei dispositivi delle famiglie Moto G e Moto E, quando Motorola apparteneva a Google. Soluzioni di quel tipo diventano via via sempre più rare, con le proposte più allettanti in tal senso che provengono oggi dal mercato cinese.