Android O si chiamerà Android OREO e sarà rilasciato oggi. Ecco le novità

Il nuovo aggiornamento di Android si chiamerà Oreo e sarà rilasciato dall'azienda di Mountain View nella giornata di oggi, 21 agosto, per tutti gli smartphone "stock" ossia per i nuovi Google Pixel e per i passati Google Nexus. Molte le novità che l'azienda di Mountain View ha in programma di introdurre con la nuova release, in parte già ufficialmente esternate tramite la presentazione al Google I/O 2017 ma tante ancora nascoste e che di certo potrebbero arrivare anche in concomitanza del nuovi Pixel di seconda generazione. In questo caso non è chiaro se nella giornata di oggi Google possa silenziosamente presentare anche i suoi nuovi smartphone top di gamma, di cui si vocifera ormai da tempo, e capace magari di introdurre al meglio le novità del suo ultimo Android.

It's a bird. It's a plane. No, it's an iterative mobile platform version upgrade! pic.twitter.com/izDHLXEJgh — Evan Blass (@evleaks) 20 agosto 2017 Una delle più importanti conferme comunque è arrivata, più o meno ufficialmente. Parliamo del nome che la nuova release prenderà: Android Oreo. Sì, dopo aver giocato con i suoi utenti ponendo nell'ultima Beta degli sviluppatori la figura di un polpo (alias Octopus) sembra che in Google da sempre vi era la certezza della denominazione ad Oreo e vari file riguardanti proprio il codice del nuovo sistema operativo non possono che indirizzare verso questa conferma. Nella pagina ufficiale dell'evento, Google, ha posto un countdown che effettivamente va a terminare alle ore 20.40 italiane di oggi, 21 agosto. Questo significa che il nuovo Android O sarà rilasciato tra poco più di 11 ore e permetterà a tutti coloro in possesso di uno smartphone Google di aggiornare alla nuova release con tutti i vantaggi connessi. Ma quali sono questi vantaggi? Diciamo che il nuovo Android 8.0 porterà il sistema ad un successivo step di stabilità, incrementando la sicurezza ma soprattutto permettendo agli sviluppatori di raggiungere il massimo in termini di applicazioni dando agli utenti finali prodotti sempre più performanti e capaci di interagire al massimo nelle attività quotidiane. Le novità che ad oggi abbiamo potuto constatare con mano grazie alle varie Developer Preview riguardano: Background limits : Doze e Doze on the Go sono state le due funzionalità rispettivamente di Marsmhallow e Nougat per abilitare una modalità di risparmio energetico per le app in background. Su Android O ci sarà un'evoluzione dell'approccio delle due modalità precedenti con l'obiettivo di offrire la maggiore durata della batteria possibile senza compromettere l'esperienza d'uso. Google ha introdotto dei "limiti automatici" sulle attività che le app possono compiere in background, come ad esempio la cadenza dell'aggiornamento della posizione. Le novità aiuteranno gli sviluppatori a creare app capaci di rimanere in background senza compromettere l'autonomia dello smartphone.

: Doze e Doze on the Go sono state le due funzionalità rispettivamente di Marsmhallow e Nougat per abilitare una modalità di risparmio energetico per le app in background. Su Android O ci sarà un'evoluzione dell'approccio delle due modalità precedenti con l'obiettivo di offrire la maggiore durata della batteria possibile senza compromettere l'esperienza d'uso. Google ha introdotto dei "limiti automatici" sulle attività che le app possono compiere in background, come ad esempio la cadenza dell'aggiornamento della posizione. Le novità aiuteranno gli sviluppatori a creare app capaci di rimanere in background senza compromettere l'autonomia dello smartphone. Notification channels : i canali di notifica sono categorie definite dalle app per i contenuti presenti sulle notifiche. Gli utenti possono avere così un maggiore controllo sulle singole tipologie di app modificando con una sola impostazione il comportamento delle notifiche di tutte le app che appartengono ad una determinata categoria.

: i canali di notifica sono categorie definite dalle app per i contenuti presenti sulle notifiche. Gli utenti possono avere così un maggiore controllo sulle singole tipologie di app modificando con una sola impostazione il comportamento delle notifiche di tutte le app che appartengono ad una determinata categoria. API per il riempimento automatico : Android può utilizzare già i cosiddetti password manager, tuttavia con Android O sarà più semplice per lo sviluppatore implementare le funzionalità di un password manager all'interno dell'ecosistema grazie ad API specifiche rilasciate da Google. L'utente potrà selezionare un'app per il riempimento automatico nei campi di testo (ad esempio le credenziali d'accesso dei siti, nomi utente, password, indirizzi) dalle Impostazioni del dispositivo, utilizzando i dati ovunque voglia all'interno del sistema operativo.

: Android può utilizzare già i cosiddetti password manager, tuttavia con Android O sarà più semplice per lo sviluppatore implementare le funzionalità di un password manager all'interno dell'ecosistema grazie ad API specifiche rilasciate da Google. L'utente potrà selezionare un'app per il riempimento automatico nei campi di testo (ad esempio le credenziali d'accesso dei siti, nomi utente, password, indirizzi) dalle Impostazioni del dispositivo, utilizzando i dati ovunque voglia all'interno del sistema operativo. Picture in Picture e nuove feature per la gestione delle finestre : il multi-window è diventato una realtà con Nougat su Android, mentre con la nuova versione sarà presente anche una modalità PiP (Picture in Picture) sia su smartphone che su tablet. Gli utenti potranno così continuare la riproduzione di un video mentre rispondono ad un messaggio di testo o compiono qualsiasi altra operazione. Fra le altre opzioni per la gestione delle finestre troviamo una nuova modalità di sovrapposizione e il supporto al multi-display per lanciare un attività su un display esterno.

: il multi-window è diventato una realtà con Nougat su Android, mentre con la nuova versione sarà presente anche una modalità PiP (Picture in Picture) sia su smartphone che su tablet. Gli utenti potranno così continuare la riproduzione di un video mentre rispondono ad un messaggio di testo o compiono qualsiasi altra operazione. Fra le altre opzioni per la gestione delle finestre troviamo una nuova modalità di sovrapposizione e il per lanciare un attività su un display esterno. Risorse dei caratteri via XML : le applicazioni di terze parti possono adesso utilizzare caratteri differenti da quelli di sistema, semplicemente dichiarandoli nei layout XML.

: le applicazioni di terze parti possono adesso utilizzare caratteri differenti da quelli di sistema, semplicemente dichiarandoli nei layout XML. Icone adattive : con Android O è possibile creare icone adattive che il sistema può mostrare in forme differenti sulla base delle caratteristiche dell'interfaccia utente utilizzata. Il sistema gestisce le animazioni sulla base delle icone scelte, utilizzandole inoltre nelle diverse schermate dell'interfaccia grafica in cui appaiono (launcher, scorciatoie, impostazioni, finestre di condivisione).

: con Android O è possibile creare icone adattive che il sistema può mostrare in forme differenti sulla base delle caratteristiche dell'interfaccia utente utilizzata. Il sistema gestisce le animazioni sulla base delle icone scelte, utilizzandole inoltre nelle diverse schermate dell'interfaccia grafica in cui appaiono (launcher, scorciatoie, impostazioni, finestre di condivisione). Supporto ai gamut di colore più estesi per le app : gli sviluppatori di app per immagini su Android possono adesso sfruttare i dispositivi che hanno display che supportano gamut particolarmente estesi. Su Android O sarà garantito il supporto di AdobeRGB, ProPhoto RGB, DCI-P3, e altri, da attivare individualmente su ogni singola app.

: gli sviluppatori di app per immagini su Android possono adesso sfruttare i dispositivi che hanno display che supportano gamut particolarmente estesi. Su Android O sarà garantito il supporto di AdobeRGB, ProPhoto RGB, DCI-P3, e altri, da attivare individualmente su ogni singola app. Connettività : Android O introduce diverse novità in ambito audio, aumentando la qualità via Bluetooth attraverso nuovi codec ad alta fedeltà come LDAC. Sul fronte connettività troviamo inoltre il supporto di Wi-Fi Aware (per comunicare con altri dispositivi senza la necessità di un access point), che richiede comunque hardware compatibile.

: Android O introduce diverse novità in ambito audio, aumentando la qualità via Bluetooth attraverso nuovi codec ad alta fedeltà come LDAC. Sul fronte connettività troviamo inoltre il supporto di (per comunicare con altri dispositivi senza la necessità di un access point), che richiede comunque hardware compatibile. AAudio API per Pro Audio: Android O integra nuove API native progettate nello specifico per app che richiedono audio ad alte performance e con il minimo della latenza (ad esempio per i professionisti). E' probabile però che tutte queste possano essere incrementate con l'arrivo dei nuovi Pixel di Google di seconda generazione già visti in numerose indiscrezioni e che potrebbero comportare ulteriori novità o feature collegate proprio al nuovo hardware degli smartphone "Made in Google".