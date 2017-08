Android O permetterà di visualizzare il livello di batteria degli accessori Bluetooth

Finalmente, e ripeto finalmente, anche su Android sarà possibile vedere la carica residua degli accessori connessi via Bluetooth agli smartphone con il sistema operativo del robottino. Una novità che finora non era mai stata presa in considerazione da Google per essere inserita effettivamente nel codice del proprio Android ma gli utenti da anni la richiedeva a gran voce visto che in iOS è presente dalle prime versioni del sistema operativo e visto anche che alcuni produttori anche con sistema Android l'aveva implementata tramite la propria interfaccia grafica.

Con il prossimo aggiornamento di Android O in arrivo entro questo mese, tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Nexus o Pixel, quindi con il sistema operativo nella sua versione stock potranno visualizzare nella barra delle notifiche la carica residua dei dispositivi Bluetooth connessi allo smartphone che potranno essere auricolari, come cuffie, come anche altoparlanti. Nel momento in cui verranno connessi apparirà accanto al classico simbolo del Bluetooth anche una barra con le cuffie che permetterà di stabilire a spanne la carica residua di batteria del device collegato.

Una novità decisamente poco eclatante ma che di certo mancava in Android e che gli utenti avevano da tempo richiesto a Google per l'utilizzo quotidiano dei propri smartphone e accessori. Non è chiaro se la modifica arriverà da subito con Android 8.0 o se addirittura si dovrà attendere un primo aggiornamento con Android 8.1 ma di fatto quello che sembra praticamente palese è la conferma del suo arrivo.