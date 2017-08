Android: Nougat cresce del 2% rispetto a un mese fa, ma i più diffusi restano Marshmallow e Lollipop

Google ha rilasciato alcune informazioni riguardanti la diffusione delle varie versioni di Android circolanti relative al mese di agosto, come riportato da GSM Arena. Queste informazioni costituiscono più che altro una curiosità, che conferma la grande frammentazione di distribuzioni Android presenti nelle tasce degli utenti di tutto il mondo.

Come si può facilmente dedurre dalla tabella riportata, l'ultima distribuzione ufficiale Nougat è presente sul 13,5% dei dispositivi, sommando i dati relativi alle versione 7.0 (12,3%) e 7.1 (1,2%). Tutto sommato un dato non male, superiore del 2% rispetto all'analisi condotta il mese passato.

La versione più adottata era e resta Marshmallow, adottata da ben il 32,2% dei dispositivi Android nel mondo, per giunta in crescita dello 0,5% rispetto al mese passato. Restano in ogni caso cifre significative quelle relative ai dispositivi con Lollipop (29,2%) e anche KitKat (16%) che però hanno fatto segnare il calo graduale e continuo registrato nei passati report.

Di sicuro interesse è il dato relativo a Jelly Bean, ovvero la versione 4.x di Android che a noi sembra archeologia: ci sono zone del mondo in cui non c'è il ricambio di terminali che si registra altrove, ma anche in Italia ce ne sono verosimilmente ancora molti in giro che utilizzano questa versione di sistema operativo. Siamo al 7,6% a livello mondiale e se vi sembra poco calcolate quanto è il 7,6% di oltre 2 miliardi di dispositivi Android attivi nel mondo (fonte Google): già, son circa 150 milioni di dispositivi.